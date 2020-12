JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) berhasil merampungkan penyaluran bantuan sosial tunai dalam dua gelombang dari bulan April hingga Desember 2020. Gelombang pertama pada bulan April-Juni 2020 keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan Rp600 ribu sedangkan gelombang kedua pada Juli-Desember disesuaikan menjadi Rp300 ribu per KPM.

"Kami berhasil menyalurkan bansos tunai ke 483 kota, 514 Kabupaten, 7094 Kecamatan, dan 83.447 desa. Alhamdulilah dengan jumlah yang masif tersebut kita telah sampai pada tahap delapan tercapai 96% dan yang kita salurkan Rp2,4 triliun," ujar Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, di Jakarta.

Menurut dia sampai tahap ke-8, PT Pos telah menjangkau 96 persen dari total 9 juta keluarga penerima manfaat di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang terkenal sulit untuk disentuh akibat keterbatasan sarana transportasi dan cuaca untuk menuju ke sana.

Berdasarkan realisasi tersebut, Pos Indonesia menargetkan realisasi penyaluran bansos tunai ke 9 juta keluarga penerima manfaat selesai pada minggu pertama bulan Desember 2020. Adapun bansos tunai merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, rentan miskin yang terdampak wabah Covid-19.

Dia mengatakan bansos tunai tersebut akan disalurkan kepada 9 juta KPM selama 9 bulan dengan nilai bantuan sebesar Rp600 ribu per KPM per bulan untuk April hingga Juni, lalu nilai bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk bulan Juli hingga Desember 2020.

"Kami optimistis penyaluran BST tahap lanjutan ini dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah, dengan terus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, memperbanyak titik layanan, memperpanjang jam layanan, serta memperluas kerja sama komunitas di daerah," kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial di tengah pandemi virus corona salah satunya adalah bansos tunai untuk 9 juta masyarakat tidak mampu di 33 Provinsi di Indonesia. PT Pos selaku mitra Kemensos yang menangani jalur distribusi, memanfaatkan lebih dari 4.500 cabang kantor pos di seluruh Indonesia, sebagai titik pengambilan bansos tunai tersebut.

Tidak hanya itu, PT Pos juga menjalin koordinasi dengan Pemerintah Daerah, RT, RW dan juga komunitas bekerjasama menyalurkan bansos tunai. Bahkan Pak Pos siap mengantar bansos tunai bagi penerima manfaat yang tidak bisa mendatangi titik pengambilan. Petugas Pos mendatangi langsung dan mengantar bansos tunai khususnya bagi yang lanjut usia, sakit atau tinggal di desa terpencil. (CM)

(yao)