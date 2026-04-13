HOME NEWS INTERNATIONAL

China Berencana Kirim Sistem Pertahanan Udara ke Iran di Tengah Gencatan Senjata

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |00:05 WIB
JAKARTA – Intelijen Amerika Serikat (AS) mengindikasikan bahwa China sedang bersiap mengirimkan sistem pertahanan udara baru ke Iran dalam beberapa minggu mendatang, menurut tiga orang yang mengetahui penilaian terbaru, seperti dilaporkan CNN. Perkembangan ini terjadi di tengah gencatan senjata rapuh antara Iran dan AS setelah konflik selama beberapa minggu.

Pengiriman yang dilaporkan ini dipandang berpotensi provokatif, terutama karena Beijing sebelumnya memposisikan diri sebagai pendukung de-eskalasi dalam konflik dan mengklaim telah membantu memfasilitasi upaya gencatan senjata. Hal ini juga terjadi menjelang rencana pertemuan tingkat tinggi AS–China, termasuk kemungkinan pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bulan depan.

Menurut sumber CNN, sistem yang terlibat adalah rudal permukaan-ke-udara portabel yang dikenal sebagai MANPADS, digunakan dalam konflik dan menimbulkan ancaman bagi pesawat militer AS yang terbang rendah. Dua sumber mengatakan China mungkin mengarahkan pengiriman melalui negara ketiga untuk menyembunyikan asal-usulnya.

Seorang juru bicara Kedutaan Besar China di Washington membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa China “tidak pernah menyediakan senjata kepada pihak mana pun dalam konflik” dan menyebut informasi itu tidak benar. Ia juga mendesak AS menghindari “tuduhan tanpa dasar” dan “sensasionalisme,” serta menekankan bahwa China terus mendukung upaya meredakan ketegangan.

 

