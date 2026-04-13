Profil dan Rekam Jejak Siti Nurhasanah, Lurah Kalisari yang Dinonaktifkan Buntut Foto AI di JAKI

1. Profil dan Rekam Jejak Siti Nurhasanah

Siti Nurhasanah memiliki perjalanan panjang di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dihimpun dari laman kota administrasi Jakarta Timur, Senin (13/4/2026), ia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Perekonomian di Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, pada 2009.

Kariernya di wilayah Jakarta Timur kemudian berlanjut di Kelurahan Muncul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ia menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan pada 2013.

Siti Nurhasanah kemudian menjabat sebagai Lurah Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, sejak 2023.

Sebagai pejabat, Siti Nurhasanah melaporkan harta kekayaan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada periode tahun 2023, Siti Nurhasanah memiliki kekayaan senilai Rp635 juta.