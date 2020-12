JAKARTA - 63 tahun sudah Pertamina telah hadir dan berbakti untuk masyarakat Indonesia mewujudkan kemandirian energi di seluruh pelosok ibu pertiwi. Sub Holding Commercial & Trading – PT Pertamina Patra Niaga, yang fokus pada bidang pendistribusian energi bagi masyarakat tidak luput untuk terus melakukan berbagai peningkatan layanan mewujudkan kemandirian energi tersebut.

Pemerataan dan perluasan jaringan distribusi energi, penggunaan digitalisasi untuk memastikan ketersediaan energi serta aksesibilitas masyarakat dalam melakukan transaksi, serta meningkatkan kinerja layanan pelanggan adalah bentuk inovasi yang sudah dan terus dilakukan oleh SH C&T – PT Pertamina Patra Niaga, dalam ulang tahun ke-63 Pertamina.

“SH C&T - PT Pertamina Patra Niaga terus menggenjot Program pemerataan dan perluasan energi bagi masyarakat Indonesia serta mencari kesempatan memperluas jaringan ke kancah internasional. Selain itu, prioritas kami adalah memastikan transparansi informasi dan tidak lupa meningkatkan kualitas layanan pelanggan,” jelas Corporate Secretary SH C&T - PT Pertamina Patra Niaga, Putut Andriatno.

Dimulai dari tahun 2017, kini BBM Satu Harga sudah siap beroperasi di 243 titik wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sedangkan untuk Pertashop Putut menambahkan, setidaknya sudah 1.000 outlet sudah diresmikan dan siap melayani masyarakat.

“BBM Satu Harga dan Pertashop menunjukan komitmen kami menjalankan amanah untuk pemerataan dan keadilan energi bagi masyarakat,” tuturnya.

Lalu untuk pasar luar negeri, SH C&T - PT Pertamina Patra Niaga juga sudah menjual produk Pelumas di 14 negara, produk Petro Chemical diekspor ke 6 negara, dan kerja sama skema Contracting Company Delivery Company (Conco Delco) untuk produk Aviasi sudah berjalan di 47 negara.

“Peluang untuk memasarkan produk terbaik anak bangsa di pasar luar negeri juga terus kami cari sebagai usaha mengembangkan bisnis kami,” tambah Putut.

Tidak hanya pemerataan dan perluasan energi, SH C&T - PT Pertamina Patra Niaga juga terus memperkuat sistem informasi dan data agar stok dan transaksi dapat termonitor secara real time. Program Digitalisasi yang mencakup 5.518 SPBU ini akan memberikan kemudahan dalam memastikan ketersediaan stok, serta menyediakan informasi yang transparan untuk seluruh transaksi yang dilakukan.

Digitalisasi tidak berhenti di SPBU, SH C&T - PT Pertamina Patra Niaga menawarkan Program SmartMT, pilot project digitalisasi pada moda transportasi darat mobil tanki (MT). Tujuan dari 15 fitur SmartMT adalah untuk meningkatkan standar keselamatan dan keamanan (Safety and Security Fleet Management) sehingga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta mengurangi potensi kecurangan yang menimbulkan kehilangan atau ketidaksesuaian data jumlah produk.

Untuk masyarakat, Pertamina menawarkan kemudahan transaksi menggunakan aplikasi MyPertamina. Dengan MyPertamina, masyarakat didorong untuk melakukan transaksi secara cashless, metode ini memastikan keakuratan serta transparansi data dalam setiap transaksi yang dilakukan dalam genggaman masyarakat.

“Dengan keunggulan digitalisasi SPBU dan SmartMT, kami dapat menurunkan resiko operasional proses penyaluran BBM. Nah, khusus MyPertamina, selain mempermudah masyarakat dalam setiap transaksinya, aplikasi ini berfungsi untuk menawarkan promo dan penawaran spesial yang dapat diikuti penggunanya, salah satunya yang sedang berjalan saat ini adalah MyPertamina Fair,” kata Putut.

Melengkapi inovasi diatas, SH C&T - PT Pertamina Patra Niaga tidak lupa memastikan layanan pelanggan melalui Pertamina Call Center 135. Menurut Putut, layanan pelanggan sudah sepatutnya menjadi salah satu tulang punggung bagi kelancaran informasi, kualitas operasional, dan termasuk perbaikan layanan kedepannya.

“Kinerja Pertamina Call Center 135 sudah diakui secara internasional dengan menyabet tujuh (7) penghargaan kategori Gold sebagai layanan contact center terbaik se-Asia Pasifik. antara lain Best Contact Center, Best Public Service Center, Best Analyst, Best in Customer Service, Best Contact Center Operational Manager, Best Contact Center Supervisor, dan Best Customer Service Professional. Penghargaan ini terus mendorong Pertamina Call Center 135 untuk makin baik lagi,” jelas Putut.

Seluruh inovasi, pelayanan, dan penyaluran energi yang tidak berhenti ke tanki dan mesin mobil, dapur masyarakat, hingga sayap pesawat terbang, adalah bentuk semangat SH C&T - Pertamina Patra Niaga hidupkan energi bagi kemajuan negeri, merayakan hari ulang tahun ke 63 Pertamina 10 Desember nanti.

“Ini adalah amanah yang luar biasa. Kami berterima kasih kepada masyarakat dan pemerintah yang terus mendukung SH C&T - PT Pertamina Patra Niaga dalam menjalankan tugasnya. Semoga, 63 tahun Pertamina ini bisa menjadi hadiah terbaik bagi Indonesia, dan tentunya menjadi rasa syukur yang akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik lagi dalam melayani kebutuhan energi negeri,” pungkasnya. (CM)

