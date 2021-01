BANDUNG - Wali Kota Bandung Oded M Danial menjalani isolasi mandiri di rumah dinas, Pendopo Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021). Oded akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, walaupun Wali Kota Bandung Oded M Danial merupakan pasien positif terpapar Covid-19 kategori orang tanpa gejala (OTG), tetapi sesuai protokol kesehatan harus menjalani isolasi atau karantina mandiri.

"Sesuai prosedur dan ketentuan, beliau (Wali Kota Bandung Oded M Danial) diwajibkan melakukan karantina mandiri. Setahu saya, beliau menjalani karantina di rumah dinas dan di bawah pengawasan kawan-kawasan dari kesehatan (Dinkes Kota Bandung) agar Pak Wali Kota cepat pulih seperti sedia kala," kata Ema kepada wartawan, Jumat (8/1/2021).

Secara fisik, ujar Ema, Wali Kota Bandung yang akrab disapa Mang Oded itu, tak memiliki kekurangan apapun. Namun setelah diperiksa swab, Mang Oded positif terpapar Covid-19.

"Tadi subuh beliau sudah berkomunikasi, menginformasi itu (positif terpapar virus Corona). Amanat beliau ya tentu, akibat ada keterbatasan aktivitas, beliau menitipkan kepada saya bahwa kegiatan pemerintahan harus tetap berjalan secara maksimal. Kan masih ada Pak Wakil Wali Kota (Yana Mulyana), kita pun dengan kawan-kawan akan secara maksimal (menjalankan roda pemerintahan di Kota Bandung," ujar Ema.

Sekda Kota Bandung menuturkan, pekerjaan satu pun tidak ada yang berkurang. Namun para pegawai Pemkot Bandung jauh lebih waspada dalam kondisi seperti saat ini, pandemi Covid-19.

"WFH (work from home) saat ini telah diterapkan. Di Pemkot Bandung, work from office (WFO) hanya 30 persen dan work from home 70 persen. Bardasarkan arahan pemerintah pusat, WFH 75 persen, artinya akan naik. Namun untuk memutuskan itu, kami akan ratas (rapat terbatas) secara virtual dipimpin oleh Pak Wali (Oded M Danial)," tutur Sekda Kota Bandung.

Ditanya kapan Mang Oded menjalani swab test, Ema mengaku tidak tahu persis. "Saya kurang tahu (kapan Mang Oded menjalani swab test). Mungkin itu yang tau ibu kepala dinas kesehatan (Ahyani Raksanagara) dan berliau sendiri yang jauh lebih tau," kata Ema. Dia mengakui sebagai orang yang kontrak erat dengan Mang Oded. Beberapa hari terakhir, Ema selalu berinteraksi dengan Wali Kota Bandung. Termasuk pada Kamis 7 Desember 2021. "Saya seharusnya karantina kalau menurut ketentuan mah. Tapi saya kan harus tetap menjalankan (roda pemerintahan). Tadi saya menjalani rapid test antigen, dan hasilnya alhamdulillah saya negatif. Termasuk staf dan sopir Sekda Kota Bandung semuanya negatif. Makanya saya bismilah saja," tuturnya. Sekda Kota Bandung memastikan, anggota keluarga Mang Oded telah di-tracing karena hal itu merupakan prosedur tetap. Namun untuk hasilnya Ema mengaku tidak tahu. "Untuk hasilnya (tracing anggota keluarga Wali Kota Bandung), saya tidak tahu. Itu harus tanya ke Bu Ahyani (Kadinkes Kota Bandung)," kata Ema.