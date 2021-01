MANADO - Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Tetty Paruntu memberikan support kepada Mika alias Michaela Elsiana Paruntu (MEP), sang adik melalui sosial media (medsos).

"You are smart, clever and beaitiful MEP, Noni Sulut 2002. Proud of you. Stay strong and be faithful," tulis Tetty di beranda akun Facebooknya, Senin (25/1/2021).

Tulisan yang disertai dua buah foto lawas dari Mika itu, diduga sebagai bentuk support bagi adiknya yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga.

Unggahan tersebut mendapat respons positif dari netizen, dan juga banyak yang turut mendoakan agar Mika kuat menghadapi permasalahan tersebut.

"Ujian iman menjadi tolak ukur kesetian kesetiaan orang percaya, karena apabila kita sudah tahan uji nantinya kita akan menerima mahkota kemuliaanNya, keep strong MEP, GBU," tulis pemilik akun FB Jackie Wauran.

Baca Juga: Wanita Gelantungan di Kap Mobil Ternyata Adik Bupati Minsel

"Pergumulan akan membuat MEP semaki kuat dan sukses.. Doa dan harapan MEP tetap tegar demi anak tercinta. Tuhan menyertaimu Pnt MEP dan Kel besar Paruntu Tumbuan," tulis Akun FB Runtuwene Tetty.

Baca Juga: Viral Wanita Nekat Naik Kap Mobil Suami karena Bawa Pelakor

Sementara di akun FB Mika, tidak terlihat ada unggahan terbaru. Status media sosialnya terakhir diupdate empat hari lalu dengan mengunggah foto dirinya beserta quote " I'm a women over 30. I'm choose to be a Queen, not a princess Because Princess need to be saved, but Queen build her own empire #meporangbaik," tulisnya.

Diketahui, Mika menjadi viral atas video yang beredar saat dirinya menghadang sebuah mobil yang diduga di dalamnya ada suaminya bersama selingkuhannya. Mika bahkan nyaris tewas karena bergelantungan di atas kap mesin mobil yang melaju kencang.

(saz)