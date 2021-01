TASIKMALAYA - Seorang ayah tega memerkosa anak kandungnya selama setahun. Akibat perbuatan bejat dari pria berinisial OR (50), seorang ayah di Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, korban kini hamil dua bulan.

Korban yang sudah menikah itu selalu dipaksa melayani nafsu ayahnya OR. Dia tak melawan karena diancam akan dicekik dan dipukul jika tidak mau melayani nafsu bejat ayah kandungnya itu.

Sementara, pelaku OR tega menggagahi anak kandugnya karena kalap dan kesepian pascaistrinya meninggal. Namun, perbuatan bejat OR akhirnya terbongkar. Korban yang tak tahan jadi budak nafsu OR, melapor ke polisi. OR kemudian ditangkap anggota Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Cisayong.

"Hasil pemeriksaan penyidik, pelaku memanfaatkan kesempatan saat suami korban pergi. Korban dengan pelaku masih tinggal satu rumah," kata Kapolsek Cisayong AKP Ajat Sudrajat, Rabu (27/1/2021).

Sementara itu, pelaku OR mengaku berencana menikah lagi. Namun karena tidak punya uang untuk menikahi calon istri barunya, akhirnya terpaksa memperkosa anak kandung sendiri untuk memuaskan nafsu birahinya. "Sudah sering (melakukan pemerkosaan terhadap korban). Gak tau berapa kali. Sudah satu tahun," kata OR.

Setelah diperiksa penyidik, pelaku saat ini meringkuk di sel tahanan Mapolres Tasikmalaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya. Kasus ini dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tasikmalaya.

