INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |01:05 WIB
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
Haryanto, pelaku pemerkosaan anak (Foto: Ira Widya/Okezone)
A
A
A

TULANG BAWANG - RAZ bocah perempuan yang ditemukan tewas dalam mess karyawan di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ternyata diperkosa dua kali oleh pelaku.

Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Noviarif Kurniawan saat dikonfirmasi, Kamis (24/7/2025). Noviarif mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, ternyata saat korban telah tewas, pelaku Haryanto kembali memerkosanya. 

"Berdasarkan pengakuan pelaku dua kali dilakukan (perkosa), pertama dia perkosa saat korban ini dalam kondisi masih hidup. Kemudian, dia sempat keluar kamar untuk mencuci muka," ujar Kasat.

Setelah masuk (mess), kata Noviarif, pelaku kembali melihat korban yang sudah meninggal dunia, kemudian membalikan tubuhnya dan menyodominya.

Usai kejadian tersebut, Haryanto meninggalkan kamar messnya untuk bersembunyi hingga tertangkap di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Sebelumnya, peristiwa pembunuhan ini terjadi pada Minggu 22 Juni di salah satu mess perusahaan di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.

Korban RAZ ditemukan tidak mengenakan pakaian dengan darah keluar dari kemaluannya serta ditemukan beberapa luka di tubuhnya, di antaranya kepala belakang korban, selain itu dari mulut korban juga mengeluarkan busa.

(Arief Setyadi )

      
