HOME NEWS JATENG

Ibu dan Anak Diperkosa Tetangga, Takut Ancaman Ngumpet di Kandang Ayam

Suryono Sukarno , Jurnalis-Senin, 30 Juni 2025 |18:17 WIB
Ibu dan Anak Diperkosa Tetangga, Takut Ancaman <i>Ngumpet</i> di Kandang Ayam
Ibu dan Anak Diperkosa Tetangga, Takut Ancaman Ngumpet di Kandang Ayam (Foto : iNews)
A
A
A

PEMALANG - Ibu dan anak di bawah umur jadi korban pemerkosaan yang dilakukan tetangganya, di Pemalang, Jawa Tengah. Korban sempat mengungsi dengan ngumpet di kandang ayam karena takut atas ancaman pelaku.

Namun, keberadaan kedua korban saat ini sudah berada di rumah aman usai polisi membongkar kasus keji tersebut. Dalam video yang beredar, tersangka CAS (45), warga Bantarbolang, Pemalang, sudah ditangkap Sat Reskrim Polres Pemalang.

Pelaku pemerkosaan ibu dan anak di bawah umur ini langsung dibawa ke Polres untuk menjalani proses hukum. Sejumlah barang bukti seperti baju korban turut diamakan.

"Tersangka melakukan perbuatannya terhadap anak korban sejak awal tahun 2025 sampai Mei 2025," ujar Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Aditya Perdana, Senin (30/6/2025). 

Tersangka juga diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap ibu dari anak korban di dalam rumahnya pada bulan April 2025.

Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 15 (1) huruf G jo Pasal 6 UU RI nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau Pasal 82 UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.

 

Halaman:
1 2
      
