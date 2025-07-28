Bejat, 2 Pemuda Perkosa Gadis ABG di Depan Adiknya Ternyata Sudah Direncanakan!

TULANG BAWANG - Wayan (25) dan Ferdi (21), dua pemuda yang cekoki minuman keras (miras) dan perkosa remaja perempuan inisial IS di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ternyata telah merencanakan perbuatan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang, AKP Noviarif Kurniawan mengatakan, kedua pemuda itu mengakui telah merencanakan aksi bejatnya. "Hasil, pemeriksaan memang keduanya mengakui mengajak korban untuk minum-minuman, untuk rudapaksa itu kemungkinan dan dugaan kami memang sudah direncanakan," ujarnya, Minggu (27/7/2025).

Noviarif menyebutkan, pemerkosaan yang dilakukan kedua pelaku terhadap IS di depan adik kandung korban yang masih berusia 7 tahun ini dilakukan sebanyak satu kali. "Masing-masing satu kali, setelah peristiwa itu korban dan adiknya ini diantar pulang namun tidak sampai rumah," ujarnya.

Sebelumnya, dua pemuda di Kabupaten Tulang Bawang, Wayan (25) dan Ferdi (21) diamankan polisi karena memperkosa anak di bawah umur. Korban yang masih berusia 15 tahun berinisial IS diperkosa di depan adiknya.

Peristiwa itu terjadi di areal perkebunan karet di wilayah Kecamatan Menggala pada Rabu 23 Juli 2025 pukul 19.00 WIB. Kedua pelaku ditangkap setelah pihak keluarga korban membuat laporan atas peristiwa tersebut.

(Arief Setyadi )