Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bejat, 2 Pemuda Perkosa Gadis ABG di Depan Adiknya Ternyata Sudah Direncanakan!

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |02:05 WIB
Bejat, 2 Pemuda Perkosa Gadis ABG di Depan Adiknya Ternyata Sudah Direncanakan!
Ilustrasi pemerkosaan (Foto: Freepik)
A
A
A

TULANG BAWANG - Wayan (25) dan Ferdi (21), dua pemuda yang cekoki minuman keras (miras) dan perkosa remaja perempuan inisial IS di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ternyata telah merencanakan perbuatan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang, AKP Noviarif Kurniawan mengatakan, kedua pemuda itu mengakui telah merencanakan aksi bejatnya. "Hasil, pemeriksaan memang keduanya mengakui mengajak korban untuk minum-minuman, untuk rudapaksa itu kemungkinan dan dugaan kami memang sudah direncanakan," ujarnya, Minggu (27/7/2025).

Noviarif menyebutkan, pemerkosaan yang dilakukan kedua pelaku terhadap IS di depan adik kandung korban yang masih berusia 7 tahun ini dilakukan sebanyak satu kali. "Masing-masing satu kali, setelah peristiwa itu korban dan adiknya ini diantar pulang namun tidak sampai rumah," ujarnya.

Sebelumnya, dua pemuda di Kabupaten Tulang Bawang, Wayan (25) dan Ferdi (21) diamankan polisi karena memperkosa anak di bawah umur. Korban yang masih berusia 15 tahun berinisial IS diperkosa di depan adiknya.

Peristiwa itu terjadi di areal perkebunan karet di wilayah Kecamatan Menggala pada Rabu 23 Juli 2025 pukul 19.00 WIB. Kedua pelaku ditangkap setelah pihak keluarga korban membuat laporan atas peristiwa tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492/pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162269/pemerkosaan-gOVj_large.jpg
Heboh! ‘Bos Mafia’ di Banten Perkosa Anak Tiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833/pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156499/pemerkosaan-u1YB_large.jpg
Duh! Penyandang Disabilitas Perkosa 2 Keponakannya, Videonya Disebar ke Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152120/biadab_buruh_di_serang_cabuli_anak_kandung_sejak_sd_hingga_sma-F2KR_large.jpg
Biadab! Buruh di Serang Cabuli Anak Kandung Sejak SD hingga SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/512/3151517/ibu_dan_anak_diperkosa_tetangga_takut_ancaman_ngumpet_di_kandang_ayam-7aeO_large.jpg
Ibu dan Anak Diperkosa Tetangga, Takut Ancaman Ngumpet di Kandang Ayam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement