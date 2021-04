LONDON - Prosesi pemakaman Pangeran Philip di Kastil Windsor, London Barat, London, berlangsung haru. Prosesi tersebut diiringi band militer, dimulai dengan Pipe Major dari Resimen Kerajaan Skotlandia.

The Last Post, musik terompet terkenal yang dimainkan di pemakaman militer itu dibawakan Buglers of the Royal Marines.

Nada terakhir dari musik terompet menggantung di udara sejenak dan bergema di sekitar kapel sebelum Terompet Negara dari Kavaleri Rumah Tangga membunyikan Reveille.

Iringan itu diikuti Buglers of the Royal Marines, sinyal bahwa semua tangan harus siap untuk berperang. Penghargaan yang tepat untuk sang duke.

Peti jenazah Duke of Edinburgh dibungkus dengan karangan bunga yang dipilih Ratu Elizabeth.

Baca Juga : Ratu Elizabeth II Pimpin Pemakaman Pangeran Philip

Earl dan Countess of Wessex, dan anak-anak mereka, serta Duke dan Duchess of Cambridge terlihat dalam prosesi tersebut.

Baca Juga : Ratu Elizabeth II Duduk Sendiri Dekat Altar Prosesi Pemakaman Pangeran Philip

(erh)