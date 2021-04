KOTA BANDUNG - Sejak sang istri Atalia Praratya Ridwan Kamil menjalani isolasi mandiri karena terpapar Covid-19, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil hanya bisa melepas rindu melalui lambaian tangan dan tulisan di kaca jendela dengan lipstick.

Meski tak bisa berkomunikasi langsung dan harus jaga jarak, Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- yakin apa yang ia lakukan dapat menumbuhkan kegembiraan di hati istrinya.

Dengan begitu, imunitas Atalia diharapkan menguat dan cepat pulih.

“Hanya dadah-dadah aja dan kiss bye (dari jauh). Mudah-mudahan imunnya naik kalau gembira dan bahagia," kata Kang Emil di Paris Van Java, Kota Bandung, Minggu (18/04/2021).

Di Instagramnya, Kang Emil bahkan menunjukkan romantismenya ke Atalia dengan menulis: I LOVE YOU, GET WELL SOON ❤️❤️❤️ menggunakan lipstick Atalia ke kaca jendela pemisah dengan Atalia yang sedang menjalani isolaai mandiri.

"Jadi, saya coba memahami batin orang yang sedang COVID-19 yaitu istri sendiri,” imbuhnya.

Atalia sendiri menyampaikan dirinya terkonfirmasi positif COVID-19 melalui akun resmi instagramnya pada Sabtu (17/4/2021).

Menurut Kang Emil, tak ada gejala klinis yang dialami Atalia sejak dinyatakan positif COVID-19. Atalia pun dalam kondisi baik-baik saja.

“Ibu memang sering berkeliling, membagikan sedekah, infak juga nasi bungkus untuk berbuka puasa,” ucapnya.

Setelah istrinya terkonfirmasi positif COVID-19, Kang Emil pun langsung menjalani tes dan hasilnya negatif COVID-19. Selain dirinya, anak dan keluarga yang berkontak sudah menjalani tes.

“Kalau saya seminggu dua kali ketemu Presiden, Wapres, dan Menteri sudah sering kali dites, hasilnya yang kemarin pun negatif. Terkecuali Ibu Atalia, jadi kemungkinan memang interaksi di luar,” ucapnya.

Atalia sendiri sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Menurut Kang Emil, vaksinasi tidak menjamin seseorang terbebas dari COVID-19. Oleh karena itu, ia kembali menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan.

“Kuncinya tetap protokol kesehatan dengan ketat hanya itu yang bisa menyelamatkan kita,” tuturnya.

Kang Emil meminta masyarakat Jabar untuk turut mendoakan kesembuhan Atalia.

“Mohon doanya aja karena ibu sedang isolasi mandiri, saya sebagai suami mendukung lahir batin, sedih mah ada karena hanya bisa melihat dari kejauhan,” ucapnya.

(kha)