Kota suci Makkah dikabarkan dilanda hujan sekira tiga jam mulai pukul 14.00 hingga 16.00 Waktu Arab Saudi, pada Selasa 27 April 2021.

Akibatnya, jalanan di kota suci dilanda banjir . Di sisi lain, sejumlah warganet juga memposting bahwa Makkah juga dilanda hujan es lewat media sosialnya (medsos) miliknya.

"The rains of today in the Holy Mosque in Makkah (hujan hari ini di Masjidil Haram, Makkah)," tulis @saleh_alazzaz di Twitternya, Rabu (28/4/2021).

Unggahan video berdurasi 31 detik itu menampakkan hujan es tengah mengguyur di kawasan Kakbah. Meski diguyur hujan, banyak jamaah yang tetap melakukan ibadah umrah.

Mereka tampak melakukan tawaf dengan menggunakan payung.

Dalam unggahan lainnya, tampak juga bagaimana banjir menerjang Kota Makkah. Arus deras banjir tampak setinggi ban mobil yang tengah terparkir.

