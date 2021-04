NEW YORK - Seorang pria ditangkap dan didakwa dengan tuduhan menyelundupkan 35 kutilang hidup di alat pengeriting rambut dari Guyana untuk "kontes menyanyi" di New York City.

Menurut pengaduan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York, Kevin Andre McKenzie, seorang penduduk Guyana berusia 36 tahun, terbang ke Bandara Internasional John F.Kennedy di New York pada Senin (26/4). Lalu petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan menariknya ke samping untuk pemeriksaan dan menemukan burung-burung itu. Dia dituduh mengimpor kutilang secara tidak sah.

Foto-foto menunjukkan burung kutilang kecil dimasukkan ke dalam rol rambut yang ditutup dengan jaring berlubang. Pihak berwenang mengatakan mereka menempel di bagian dalam jaket McKenzie serta bagian atas sepatunya.

Kantor Kejaksaan AS mengatakan pelancong itu dibebaskan dengan jaminan USD25.000 (Rp362 juta). Pengacara McKenzie, James Darrow, menolak berkomentar.

(Baca juga: Gempa Bumi Dahsyat M6,0 Guncang India)



Menurut Kathryn McCabe, seorang agen khusus US Fish and Wildlife Service, penyelidikan menemukan jika jenis burung ini sering dimasukkan ke dalam "kontes menyanyi" di lingkungan Brooklyn dan Queens di New York.

"Dalam kontes seperti itu, yang sering dilakukan di tempat umum seperti taman, dua burung kutilang bernyanyi dan seorang hakim memilih burung yang diputuskan untuk memiliki suara terbaik," kata McCabe dalam pengaduan tersebut.

"Banyak yang menghadiri kontes menyanyi bertaruh pada burung. Burung finch yang memenangkan kompetisi ini menjadi berharga dan dapat menjual lebih dari USD10.000 (Rp145 juta). Meskipun spesies burung finch tertentu tersedia di Amerika Serikat, spesies dari Guyana diyakini dapat bernyanyi lebih baik dan lebih baik, karena itu lebih berharga,” lanjutnya.

McKenzie mengatakan kepada petugas jika dia telah ditawari USD3.000 (Rp43 juta) untuk menyelundupkan burung. Dia diduga dibayar USD500 (Rp7 juta) sebelum penerbangannya dan akan menerima sisa USD2.500 (Rp36 juta) setelah dia melewati Bea Cukai. Tidak segera jelas apakah ada orang lain yang ditangkap.

(Baca juga: Selain Kebanjiran, Makkah Juga Diguyur Hujan Es)



Selain izin impor yang masih berlaku, unggas juga diwajibkan menjalani karantina selama 30 hari untuk mencegah penyebaran penyakit menular, sesuai peraturan pemerintah yang tercantum dalam pengaduan.

(sst)