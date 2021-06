PENGGUNA aplikasi populer TikTok mengirim peringatan di media sosial setelah dikejutkan dengan video yang menampilkan “pemenggalan” yang mengerikan. Klip pemenggalan itu menjadi viral setelah melewati sistem penyaringan dan keamanan aplikasi berbagi video tersebut.

Klip yang sekarang telah dilarang dan dihapus itu, awalnya dibagikan oleh pengguna bernama @mayenggo3. Video dimulai dengan seorang gadis yang mengenakan tank top hitam dan celana pendek putih menari diiringi lagu oleh rapper Amerika Serikat Doja Cat.

Video itu kemudian tiba-tiba berubah menjadi adegan mengerikan yang menunjukkan pria berbahasa Spanyol memenggal kepala seseorang di kamar mandi yang dipenuhi darah.

Akun @mayenggo3 telah dihapus menyusul kemarahan dari pengguna, sementara identitas mereka yang ada di video tetap belum diverifikasi.

There’s a beheading video going around tiktok rn so beware. This is what the video starts off as. pic.twitter.com/VvJXFBPurx— 😌✌️ (@Sarahh_Faithh) June 6, 2021