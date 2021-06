BANDUNG - Di tengah pandemi Covid-19, Palang Merah Indonesia (PMI) Bandung kesulitan untuk mendapatkan plasma darah konvalesen atau darah yang diambil dari pasien Covid-19 yang telah sembuh.

Hal ini menyebabkan antrean untuk distribusi plasma konvalesen ke sejumlah rumah sakit yang membutuhkan.

Satu tahun lebih pndemi melanda Indonesia membuat banyak orang membutuhkan stok plasma darah konvalesen. Hal tersebut membuat PMI Kota Bandung kewalahan untuk menyimpan stok plasma darah konvalesen.

Bahkan, di ruang penyimpanan darah, PMI tidak bisa menyimpan stok darah apapun karena banyaknya permintaan masyarakat. Dalam satu hari sendiri, PMI hanya menerima 30 pendonor plasma darah konvalesen.

Sedangkan yang sudah menunggu sudah ada 267 orang yang membutuhkan plasma darah konvalesen. Sementara jumlah kantong darah yang sudah didistribusikan sebanyak 3.040 plasma konvalesen.

"Dari setelah lebaran terjadi peningkatan, kemarin per hari dari seluruh rumah sakit itu antara 20 per hari makin ke sini makin meningkat, sampai ke sini sampai 34 per hari," ujar Ketua UTD PMI Kota Bandung, Uke Muktimanah, Jumat (18/6/2021).

Banyaknya permintaan membuat plasma darah konvalesen menjadi langka di kota Bandung akibat sedikitnya pendonor yang datang untuk mendonorkan darahnya ke PMI.

(Ari)