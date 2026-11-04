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Ratusan Karyawan Antusias Ikuti Aksi Donor Darah di Health Fair HUT MNC Group ke-37

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |15:49 WIB
Ratusan Karyawan Antusias Ikuti Aksi Donor Darah di Health Fair HUT MNC Group ke-37
Kegiatan donor darah MNC Peduli.
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JAKARTA — Suasana Lantai 3 iNews Tower, Jakarta, riuh oleh antusiasme ratusan karyawan yang berbondong-bondong mengikuti aksi donor darah "MNC Love Donation". Aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari kegiatan Health Fair yang menjadi rangkaian perayaan HUT ke-37 MNC Group. Berdasarkan pantauan, tampak ratusan karyawan dengan sabar mengantre di ruang tunggu.

Saat nomor antrean dipanggil, mereka langsung masuk ke ruangan donor untuk menjalani pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu. Usai pemeriksaan, karyawan yang dinyatakan memenuhi syarat langsung menuju brankar yang telah disiapkan untuk proses pengambilan darah.

Setelah sesi donor selesai, para peserta melakukan konfirmasi di pintu keluar dan dapat menikmati berbagai stan (booth) lainnya dalam gelaran Health Fair.

Novi, salah satu karyawan MNC Group yang baru pertama kali mendonorkan darahnya, mengaku sangat antusias dan sudah berniat sejak jauh hari.

“Sebenarnya sudah ada niat dari dulu. Siapa tahu darah yang aku donorkan berguna untuk yang lain, jadi itu faktor utamanya. Kemarin-kemarin selalu ditolak, mudah-mudahan sekarang diterima,” kata Novi, Rabu (4/11/2026).

Selain itu, ia menilai kegiatan donor darah ini sangat bermanfaat karena lokasinya yang dekat sehingga memudahkan karyawan tanpa perlu datang langsung ke kantor PMI.

“Bermanfaat banget, apalagi kita kerja kadang-kadang suka enggak ada waktu kalau harus datang langsung ke PMI,” tambahnya.

Novi berharap gelaran donor darah dan Health Fair ini bisa rutin diadakan untuk memfasilitasi para karyawan yang ingin berbagi.

“Semoga rutin kayak biasanya. Jadi orang-orang yang memang mau menyumbangkan darahnya bisa terfasilitasi,” tutur Novi.

Sementara itu, karyawan lainnya, Fercha Dimas, mengaku sudah sering mengikuti aksi donor darah yang digelar MNC Peduli. Bahkan, ia sampai lupa ini kali keberapa ia mendonorkan darahnya.

 

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