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HUT ke-37 MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo Apresiasi Antusias Karyawan Ikut Aksi Donor Darah

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |14:39 WIB
HUT ke-37 MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo Apresiasi Antusias Karyawan Ikut Aksi Donor Darah
Liliana Tanoesoedibjo Apresiasi Antusias Karyawan Ikut Aksi Donor Darah/Okezone
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JAKARTA - Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-37 MNC Group ke-37, MNC Peduli kembali menggelar aksi donor darah melalui program "MNC Love Donation." Kegiatan tersebut berlangsung di iNews Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/11/2026).

Aksi kemanusiaan tersebut mendapat sambutan antusias dari karyawan berbagai unit bisnis MNC Group. Kegiatan ini menargetkan pengumpulan 370 kantong darah.

Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo mengaku senang melihat tingginya partisipasi karyawan dalam kegiatan donor darah kali ini.

“Sangat antusias. Seharusnya ada 370 kantong yang dikumpulkan, tapi rasanya sudah lebih dari itu. Jadi, sangat-sangat antusias dari MNC, karyawan MNC sendiri,” ujar Liliana Tanoesoedibjo.

Menurut Liliana, kegiatan donor darah menjadi salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan transfusi darah.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Palang Merah Indonesia (PMI) yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kita merasa sangat senang sekali donor darah MNC Peduli yang bekerja sama dengan PMI ini bisa mendukung orang-orang yang memerlukan darah ya. Sangat bersyukur. Terima kasih,” tuturnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program "MNC Love Donation" yang secara konsisten diselenggarakan MNC Peduli. Melalui program tersebut, perusahaan berupaya mendorong karyawan dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan.

 

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