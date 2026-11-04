Bantu Penuhi Kebutuhan Darah DKI, PMI Apresiasi Aksi Kemanusiaan MNC Peduli

JAKARTA — Guna membantu memenuhi kebutuhan darah di DKI Jakarta yang mencapai 1.000 hingga 1.200 kantong per hari, MNC Peduli kembali menggelar kegiatan donor darah berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Kolaborasi ini dinilai sangat krusial dalam menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Donor Darah PMI Jakarta Pusat, dr. Erizal Kurnia Agung, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan donor darah "MNC Love Donation" di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).

Menurut Erizal, kerja sama antara MNC Peduli dan PMI memberikan kontribusi positif dalam membantu memenuhi kebutuhan darah harian di ibu kota.

“Kolaborasi yang terjadi antara MNC dengan PMI ini sangat baik, karena seperti kita ketahui bersama, kebutuhan darah di DKI saja bisa 1.000 sampai 1.200 kantong per hari. Jadi, kolaborasi ini sangat membantu ketersediaan stok darah yang bermanfaat bagi sesama,” ujar Erizal.

Ia menjelaskan, donor darah tidak hanya memberikan manfaat bagi pasien yang membutuhkan transfusi, tetapi juga bagi kesehatan pendonor itu sendiri.

Saat seseorang mendonorkan darah, tubuh akan secara alami memproduksi kembali sel darah baru. Proses tersebut turut mendukung optimalisasi pengangkutan oksigen di dalam tubuh.

“Manfaatnya pasti sangat banyak. Pertama ada manfaat untuk orang lain melalui darah yang kita donorkan, dan kedua untuk pendonornya sendiri,” jelasnya.