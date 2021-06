KOLOMBIA - Lokasi salah satu pembunuh berantai paling produktif di dunia tetap menjadi misteri - 43 tahun setelah kejahatannya yang mengerikan dilakukan.

Pembunuh dan pemerkosa anak Pedro Lopez, yang dikenal sebagai "The Monster of the Andes", menargetkan gadis-gadis muda antara usia 8 dan 12 di Kolombia pada 1970-an.

Dia ditangkap pada tahun 1980 dan dihukum karena membunuh 110 orang, tetapi mengakui pembunuhan sebanyak 350 orang - dan telah dikaitkan dengan setidaknya satu pembunuhan lain setelah pembebasannya.

Lopez mengatakan dia membunuh tiga gadis muda seminggu di negara asalnya, Peru dan Ekuador pada puncak pembunuhan berantai yang bejat.

Dia telah memulai pembunuhan besar-besaran pada tahun 1969 setelah bertugas di penjara karena pencurian mobil.

Serangan pertamanya terjadi di dua pria yang dia klaim telah memperkosanya saat dia berada di penjara.

Lopez membunuh penyerangnya dengan pisau darurat. Sejak saat itu, dia selalu ‘haus darah’ dan terus melakukan pembunuhan.

Tetapi setelah pembunuhan pertamanya, Lopez mulai mencari gadis-gadis muda, biasanya dari latar belakang miskin.

Dia menculik dan memperkosa mereka, lalu mencekik mereka sampai mati.

Pada tahun 1980 ia mengakui kejahatannya kepada polisi yang menolak untuk mempercayainya sampai banjir bandang membongkar kuburan massal yang berisi banyak korbannya.

Setelah penangkapannya, dia mengakui anak-anak muda Ekuador adalah favoritnya karena mereka "lebih lembut dan percaya, lebih polos".

"Diyakini anak-anak itu diperdagangkan, dicuri, atau dijual di pasar, atau bahwa mereka melarikan diri,” ujar Dirk Gibson dari Universitas New Mexico, yang menulis tentang Lopez dalam bukunya Serial Killers Around the World: The Global Dimensions of Serial Murder, kepada 9News.

"Seringkali penegak hukum setempat mencurigai pembunuh berantai terakhir,” terangnya. Saksi mata mengatakan Lopez yang bejat tampaknya berpikir apa yang dia lakukan adalah "normal". "Aneh, dia ingat semuanya. Dan deskripsi semua gadis,” ungkap petugas Rothman Rios. "Dia tahu di mana tubuh mereka. Dia puas menunjukkan kepada kita mayat-mayat itu. Dia tidak merasa menyesal, tidak bersalah, tidak apa-apa,” lanjutnya. Selama persidangan, dia mengatakan kepada hakim bahwa dia "merasa seperti Tuhan" ketika dia membunuh orang. "Ketika seseorang meninggal, dia benar-benar kehilangan emosinya, penglihatannya, kemampuannya untuk melihat," katanya. "Dalam kematian, kamu bisa melupakan siapa dirimu, semua yang kamu lakukan sekarang adalah kegelapan,” terangnya. Dia mengatakan ke polisi jika dia ingin dikenang dalam buku-buku sejarah atas kejahatannya yang mengerikan. "Saya yang terburuk dari yang terburuk - mungkin hewan yang lengkap. Tapi saya terlalu muda untuk mati,” terangnya. Sementara itu, seorang psikiater yang menangani kasus ini menjelaskan pelaku pembunuhan itu tidak pernah mendapat pengakuan di dunia ini. "Ini adalah caranya untuk mendapatkan perhatian. Dan sebagian dari dirinya berpikir dia menyelamatkan gadis-gadis dari kehidupan miskin. Dia menyebut mereka 'boneka' dan merasa dia menyelamatkan mereka,” terangnya. "Dia tidak secara sadar mengetahui yang benar dan yang salah, dan dia tidak merasa bersalah,” tambahnya. Hakim memutuskan Lopez bersalah tetapi menyatakan dia secara klinis gila dan dia dijatuhi hukuman 16 tahun di rumah sakit jiwa - hukuman maksimum untuk pembunuhan di Ekuador pada saat itu. Meskipun dia diyakini sebagai salah satu pembunuh berantai paling produktif di abad ke-20, dia dibebaskan karena "berperilaku baik" pada 1998. Menurut BBC, Lopez "dibebaskan oleh pemerintah di Ekuador pada akhir 1998". "Dalam sebuah wawancara dari sel penjaranya, dia menggambarkan dirinya sebagai 'pria abad ini' dan mengatakan dia dibebaskan karena 'perilaku baik',” tulis BBC. Lopez masih bebas dan diyakini terkait dengan pembunuhan pada 2002. Sebuah surat perintah dikeluarkan pada 2002 untuk penangkapan Lopez sehubungan dengan pembunuhan brutal yang dikaitkan dengan polisi, tetapi dia masih buron. Sang ibu percaya jika dia masih hidup. "Ketika seseorang meninggal, Anda merasakan kejutan. Dan saya masih belum merasakannya,” ungkap sang ibu pada 2019.