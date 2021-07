PURWOREJO - Seorang istri yang ditusuk suaminya Desa Binangun, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng), sempat menyelamatkan diri bersama ibunya. Namun, kedua anak korban saat itu terkunci dalam rumah.

Kepala Desa Binangun, Sukamto mengatakan, saat itu istri pelaku Ngadiyem (34) dan ibunya Turiyah lari ke arah masjid. Mereka sempat meminta pertolongan kepada warga untuk menyelamatkan anak-anaknya.

"Jadi rumah itu dalam keadaan terkunci. Ternyata di dalam itu ada korban anak. Warga tidak berani masuk karena pelaku bawa senjata tajam," kata Sukamto, Selasa (20/7/2021).

Melihat pelaku US (36) membawa pisau, warga pun melapor ke polisi. Namun, begitu kagetnya saat pintu didobrak, dua anak pelaku Rafiudin (12) dan Doni Arfianto (7) sudah berlumuran darah.

Petugas juga menemukan US sudah tertusuk. Diduga US juga akan mengakhiri hidupnya. Namun, anak US bernama Doni Arfianto (7) tidak tertolong.

"Polisi setelah datang langsung mendobrak. Ternyata dua korban dan pelaku itu sudah tergeletak," ucapnya lagi.

Sebelumnya, US (36) ini diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). US mengeluh empat hari tidak bisa tidur. Dia pun minta untuk dibelikan obat penenang dengan resep dari rumah sakit jiwa (RSJ). Namun, pelaku tiba-tiba marah karena belum mendapatkan obat. Dia menusuk istrinya Ngadiyem (34) dan mertuanya Turiyah. Warga sekitar yang mendengar kejadian tersebut ikut berdatangan ke tempat kejadian perkara (TKP). Diketahui, pelaku pernah memiliki riwayat gangguan jiwa. Saat ini, kasusnya ditangani oleh Polsek Butuh dan masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan pelaku.