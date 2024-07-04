TULUNGAGUNG - Puluhan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Tulungagung, dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Radjiman Wediodiningrat, Lawang, Kabupaten Malang, untuk mendapatkan perawatan.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Tulungagung mencatat jumlah ODGJ kategori ringan hingga berat di Tulungagung mencapai 2.327 orang.
Mulai akhir Juni hingga awal Juli 2024, sebanyak 80 ODGJ asal Tulungagung, dirujuk ke RSJ Radjiman Widyodiningrat, Lawang, Kabupaten Malang.
Mereka menjalani pengobatan karena mengalami gangguan jiwa berat dan sebagian termasuk dalam kategori agresif.
Sekretaris Dinas Kesehatan Tulungagung, Anna Sapti Saripah mengatakan, program kerjasama antara Dinkes Tulungagung dengan RSJ Lawang sangat membantu pihaknya dalam menangani ODGJ.
"Sebab fasilitas kesehatan untuk kasus kejiwaan di Tulungagung, terutama untuk rawat inap sangat terbatas," ujar Anna, Kamis (4/7/2024).
Menurut Anna, mayoritas pemicunya adalah faktor ekonomi dan juga persoalan rumah tangga.