HOME NEWS JATIM

2.327 Warga Tulungagung Alami Gangguan Jiwa

Anang Agus Faisal , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |13:52 WIB
2.327 Warga Tulungagung Alami Gangguan Jiwa
RSJ Radjiman Wediodiningrat tampung puluhan pasien ODGJ dari Tulungagung (Foto: iNews/Anang AF)
TULUNGAGUNG - Puluhan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Tulungagung, dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Radjiman Wediodiningrat, Lawang, Kabupaten Malang, untuk mendapatkan perawatan.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Tulungagung mencatat jumlah ODGJ kategori ringan hingga berat di Tulungagung mencapai 2.327 orang.

Mulai akhir Juni hingga awal Juli 2024, sebanyak 80 ODGJ asal Tulungagung, dirujuk ke RSJ Radjiman Widyodiningrat, Lawang, Kabupaten Malang.

Mereka menjalani pengobatan karena mengalami gangguan jiwa berat dan sebagian termasuk dalam kategori agresif.

Sekretaris Dinas Kesehatan Tulungagung, Anna Sapti Saripah mengatakan, program kerjasama antara Dinkes Tulungagung dengan RSJ Lawang sangat membantu pihaknya dalam menangani ODGJ.

"Sebab fasilitas kesehatan untuk kasus kejiwaan di Tulungagung, terutama untuk rawat inap sangat terbatas," ujar Anna, Kamis (4/7/2024).

Berdasar catatan Dinkes Tulungagung, sampai dengan awal Juli, jumlah ODGJ kategori ringan hingga berat di tulungagung mencapai 2.327 orang.

Menurut Anna, mayoritas pemicunya adalah faktor ekonomi dan juga persoalan rumah tangga.

Tulungagung ODGJ Gangguan Jiwa
