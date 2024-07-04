Advertisement
HOME NEWS BALI

Viral! Kalung Ibu-Ibu Dijambret Sepulang dari Kondangan di Gianyar

Ketut Catur Kusumaningrat , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |13:35 WIB
Viral! Kalung Ibu-Ibu Dijambret Sepulang dari Kondangan di Gianyar
Ibu-ibu jadi korban penjabretan di Gianyar (Foto : Tangkapan Layar CCTV / Catur K)
GIANYAR - Seorang ibu-ibu menjadi korban penjambretan saat datang dari kondangan pernikahan di Desa Temesi, Kabupaten Gianyar, Bali. Kalung emas yang dikenakannya berhasil dicuri oleh pelaku yang membawa sepeda motor.

Aksi penjambretan tersebut terekam kamera CCTV hingga menjadi viral di media sosial.

Dalam rekaman kamera CCTV yang tersebut merekam detik-detik aksi penjambretan yang dilakukan oleh seorang pria dengan mengendarai sepeda motor di sebuah gang kawasan Banjar Peteluan, Desa Temesi, Kabupaten Gianyar, Bali.

Terlihat dua orang ibu-ibu tengah berjalan di sebuah gang kecil, Mereka baru pulang dari acara pernikahan tetangganya.

Secara tiba-tiba, datang seorang pria mengenakan jaket bewarna biru mengendarai sepeda motor dan langsung menarik kalung emas yang dipakai oleh salah seorang ibu.

Korban yang terkejut dan panik langsung berteriak hingga warga datang, sementara pelaku berhasil melarikan diri ke arah jalan besar.

jambret viral Penjambretan
