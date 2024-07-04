Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Praperadilan Pegi, Saksi Ahli Sebut Ijazah hingga STNK Bisa Jadi Alat Bukti Penetapan Tersangka

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |13:25 WIB
Praperadilan Pegi, Saksi Ahli Sebut Ijazah hingga STNK Bisa Jadi Alat Bukti Penetapan Tersangka
Prof Agus Surono jadi saksi ahli dari Polda Jabar di sidang praperadilan Pegi Setiawan di PN Bandung (MPI/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Ahli hukum pidana dari Universitas Pancasila, Prof Agus Surono menyatakan, surat-surat atau dokumen dapat dikualifikasikan sebagai alat petunjuk untuk menetapkan tersangka dalam kasus pidana.

Hal itu disampaikan Prof Agus saat dihadirkan Tim Kuasa Hukum Polda Jawa Barat sebagai saksi ahli dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis (4/7/2024).

Dalam sidang tersebut, Prof Agus ditanya oleh Tim Hukum Polda Jabar terkait apakah surat-surat seperti ijazah, rapot hingga STNK kendaraan termasuk alat bukti petunjuk untuk menetapkan tersangka.

 BACA JUGA:

"Apakah surat berupa NIK, ijazah SD dan SMP, rapot asli SD, surat kelahiran, STNK yang dijadikan barang bukti yang telah disita oleh penyidik bisa dijadikan alat bukti petunjuk atau surat berdasarkan Pasal 184 KUHP?" tanya Tim Hukum Polda Jabar.

Menjawab pertanyaan tersebut, Prof Agus menjelaskan bahwa surat-surat seperti ijazah, rapot hingga STNK kendaraan masuk ke dalam alat bukti surat berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b KUHAP.

"Jadi di 184 ayat 1 KUHAP yang huruf c itu adalah berkaitan dengan alat bukti surat. Kemudian surat yang seperti apa yang bisa dikualifikasi? Itu tentu ada di Pasal 187 ada beberapa huruf a, b, c," jawab Prof Agung.

"Tentu yang paling pas itu yang berkaitan dengan 187 huruf b yaitu surat yang dibuat berdasarkan peraturan perundang undangan dan atau juga surat yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu," tambahnya.

 BACA JUGA:

Prof Agus menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) an juga berdasarkan norma yang ada di dalam KUHAP maka seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu harus ada syaratnya. Pertama, terpenuhinya minimal 2 alat bukti dalam tahapan penyidikan.

"Dan dengan minimal 2 alat bukti tersebut maka seseorang atau yang diduga melakukan tindak pidana tersebut bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dasar untuk untuk menetapkan tersangka itu adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/525/3050744/pembunuhan-83tB_large.jpg
Saksi Arfan Ungkap Keberadaan Sudirman di Malam Terbunuhnya Vina dan Eky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048197/saka_tatal-OkPl_large.jpg
Hari Ini, Saka Tatal Diperiksa Mabes Polri soal Kesaksian Palsu Aep dan Dede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046781/pembunuhan-o2zj_large.jpg
Saka Tatal Sumpah Pocong, MUI: Kearifan Lokal yang Ada sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/525/3046683/saka_tatal-gj31_large.jpg
Keluarga Semakin Yakin Saka Tatal Tak Terlibat Bunuh Vina-Eky Usai Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046653/saka_tatal-DGTC_large.jpg
Detik-Detik Saka Tatal Sumpah Pocong Disaksikan Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/525/3043888/pembunuhan-ZsvI_large.jpg
Kantongi Bukti Baru, Rivaldi Terpidana Kasus Vina Cirebon Siap Ajukan PK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement