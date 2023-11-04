Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Gangguan Jiwa, Seorang Pria Serang Pemotor yang Melintas di Koja

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |00:31 WIB
Diduga Gangguan Jiwa, Seorang Pria Serang Pemotor yang Melintas di Koja
Pria gangguan jiwa serang pengendara motor di Koja/Foto: Yohannes Tobing
A
A
A

 

JAKARTA - Seorang pria yang tidak diketahui identitasnya, melakukan penyerangan dengan memukul sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Lontar 8, Koja, Jakarta Utara. Diduga pria tersebut mengalami depresi atau gangguan jiwa.

Lantaran banyaknya pengendara motor yang menjadi korban pemukukan, kemudian warga sekitar pun geram dan menangkap pria tersebut. Saat ditangkap, pria tersebut kemudian berontak dan berteriak. Warga pun langsung mengikat kaki dan tangannya.

 BACA JUGA:

Tidak lama setelah diamankan warga, Tim Patroli Polisi kemudian membawa pria tersebut ke Mapolsek Koja. Setibanya di Mapolsek, pria tersebut bukannya berhenti mengamuk malah semakin menjadi berteriak sambil memberontak untuk melepas ikatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
