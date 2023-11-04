Diduga Gangguan Jiwa, Seorang Pria Serang Pemotor yang Melintas di Koja

JAKARTA - Seorang pria yang tidak diketahui identitasnya, melakukan penyerangan dengan memukul sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Lontar 8, Koja, Jakarta Utara. Diduga pria tersebut mengalami depresi atau gangguan jiwa.

Lantaran banyaknya pengendara motor yang menjadi korban pemukukan, kemudian warga sekitar pun geram dan menangkap pria tersebut. Saat ditangkap, pria tersebut kemudian berontak dan berteriak. Warga pun langsung mengikat kaki dan tangannya.

Tidak lama setelah diamankan warga, Tim Patroli Polisi kemudian membawa pria tersebut ke Mapolsek Koja. Setibanya di Mapolsek, pria tersebut bukannya berhenti mengamuk malah semakin menjadi berteriak sambil memberontak untuk melepas ikatan.