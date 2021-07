JAKARTA - Hari Raya Idul Adha 2021 dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19. Apalagi, pemerintah menerapkan PPKM Level 4 yang mengharuskan masyarakat lebih banyak aktivitas di rumah.

Untuk itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Program Kemaslahatan menyalurkan hewan qurban sebanyak 1.000 ekor sapi yang tersebar di 840 titik di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Dalam penyalurannya, BPKH menggandeng Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSMU).

Laznas BSMU merupakan salah satu mitra penyalur yang dipercaya dalam menyalurkan hewan qurban sebanyak 40 ekor sapi, dengan total wilayah pendistribusian di 35 titik yang tersebar di 15 provinsi.

Daging qurban yang diperoleh akan diolah menjadi berbagai jenis produk siap saji yang dibagikan ke wilayah terpencil, tertinggal, terdampak bencana, dan berada di zona merah Covid-19.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan, momentum Hari Raya Idul Adha menjadi saat yang tepat untuk membantu sesama.

"Sehingga pemilihan lokasi di wilayah terpencil di Tanah Air diharapkan agar berkah dari qurban ini dapat turut dirasakan masyarakat di seluruh tanah air,“ ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif Laznas BSMU, Sukoriyanto Saputro mengatakan, mengucapkan terima kasih kepada BPKH karena telah mempercayakan Laznas BSMU sebagai mitra penyalur qurban pada Idul Adha 1442 H ini.

"Semoga daging hewan qurban yang disalurkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan dalam menebar kemaslahatan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” katanya.

Mengikuti Surat Edaran Menteri Agama No 16 Tahun 2021 agar tidak melakukan pemotongan hewan pada 10 Dzulhijjah, maka proses penyembelihan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Adha atau pada hari tasyrik, dan dilakukan di beberapa Rumah Potong Hewan (RPH). Pemotongan di lokasi zona merah, telah dilengkapi surat ijin dari petugas.

Pemberian bantuan ini, sesuai dengan komitmen BPKH dalam menyalurkan Nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) melalui bidang kemaslahatan sebagaimana diatur dalam PP No 5 tahun 2018 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji dan PBPKH No 7 Tentang prioritas kegiatan kemaslahatan.

(saz)