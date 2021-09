WASHINGTON - Komandan Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) Letnan Kolonel Alex Pelbath yang membantu mengawasi penarikan terakhir pasukan AS dari Afghanistan merinci pengalaman bersejarah pada Kamis (2/9). Dia menjelaskan bagaimana pasukan menghabiskan hanya tiga jam untuk mengevakuasi warga dengan beberapa pesawat militer selama misi terakhir perang terpanjang AS.

Komandan misi dari lima pesawat militer AS terakhir yang keluar dari Afghanistan, mengatakan kepada CNN dalam sebuah wawancara bahwa ada total 18 misi yang dilaksanakan selama kekacauan keluar dari negara itu dan dia berada di dalam pesawat terakhir yang meninggalkan Afghanistan pada Senin (30/8), ketika AS sepenuhnya menarik pasukan dari negara itu.

"Saya memiliki seluruh gambar pasukan C-17 di depan saya," kata Pelbath, mengacu pada pemandangan yang dia miliki di dalam pesawat militer terakhir yang meninggalkan Afghanistan.

"Yang pasti gambar yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan saya akan mengatakan bahwa momen yang saya lihat adalah, 'Saya tidak percaya itu benar-benar ada di sini,” lanjutnya.

(Baca juga: Bocah 5 Tahun Pengungsi Afghanistan yang Makan Jamur Beracun Meninggal di Polandia)

“Kelima pesawat itu, antara pendaratan pesawat pertama dan pesawat terakhir yang berangkat, adalah tiga jam,” jelasnya.

"Jet khusus saya berada di darat hanya sekitar satu jam 15 menit, mungkin satu setengah jam,” ujarnya.

Komentar dari Pelbath memberikan wawasan baru tentang jam-jam terakhir perang 20 tahun AS dan datang ketika para pejabat bergulat dengan bagaimana tepatnya mereka akan meneliti hari-hari terakhir yang dramatis dari konflik, ketika pasukan AS bergegas untuk mengevakuasi orang Amerika dan Sekutu Afghanistan dalam episode hampir sebulan yang berubah menjadi kekerasan ketika serangan teroris di bandara Kabul menewaskan 13 anggota tentara AS.

(Baca juga: UE Pertimbangkan Bentuk Pasukan Tanggap Cepat Paska Krisis Afghanistan)



Ditanya tentang insiden tragis dan apakah itu memengaruhinya saat dia bekerja untuk menjalankan misi evakuasi, Pelbath mengatakan kepada CNN, hal itu tidak memengaruhinya.

"Tidak, bahaya tidak memengaruhinya sama sekali. Faktanya, yang Anda fokuskan adalah rencananya,” terangnya.

"Kami memiliki rencana luar biasa di sana," katanya.

Dia mengatakan timnya telah menghabiskan beberapa hari di Kabul untuk menyusunnya. "Alih-alih berfokus pada bahaya, apa yang dilakukan semua operator adalah Anda fokus pada misi yang Anda dapatkan. Jadi Anda fokus pada tugas individu Anda, Anda fokus pada kesuksesan, dan Anda fokus melakukan bagian misi Anda serta kamu mungkin bisa,” jelasnya. Misi tersebut memiliki makna pribadi bagi Pelbath. Kakek-neneknya adalah pengungsi Hungaria yang melarikan diri ke Austria pada tahun 1957, dan mereka menaiki penerbangan militer ke AS sebagai bagian dari Operasi Safe Haven. Penerbangan itu berbasis di Charleston, Carolina Selatan, tempat Pelbath saat ini bermarkas. Pelbath, yang lulus dari Akademi Angkatan Udara sesaat sebelum serangan 9/11 dan mengatakan karirnya berkisar di Afghanistan, menggambarkan misi evakuasi sebagai tiga minggu terberat dalam hidup semua orang. "Maksud saya bukan hanya terbang setiap hari, tetapi melakukan apa yang kami lakukan, saya tahu itu memakan banyak korban jiwa. Ada banyak orang yang, menurut saya, memiliki keterikatan emosional ke Afganistan,” ungkapnya. Pelbath juga merinci perintah yang dia berikan ketika misi evakuasi terakhir akan diselesaikan. Yakni ketika dia mendapat tanda setuju atau OK dari Mayor Jenderal Chris Donahue, komandan Divisi Lintas Udara ke-82, dia memberi perintah "cangkang kerang," untuk lima pesawat untuk menutup dan mulai meluncur di landasan pacu di Kabul. "Begitu semua pesawat melaporkan kepada saya bahwa mereka siap untuk berangkat, Jenderal Donahue mengacungkan jempol. Kami mengeluarkan seruan 'flush the force' dan itu adalah indikasi kami bagi kami semua untuk naik taksi bersama sampai akhir tahun. landasan pacu," ujarnya. "Dan kemudian kelima pesawat berangkat dalam urutan 30 detik, jadi kami menurunkan semua pesawat dari geladak dalam waktu kurang dari tiga menit,” terangnya.