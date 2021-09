PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) menyebut kabinet baru yang diperkenalkan Taliban di Afghanistan adalah ilegal. Pasukan anti-Taliban di Afghanistan pun telah mendesak masyarakat internasional untuk tidak mengakuinya.

Diketahui, kabinet sementara yang diumumkan pada Selasa 7 September 2021, telah menuai kritik dari AS, karena tidak ada satu pun wanita yang ada di pemerintahan Taliban. AS menyatakan keprihatinan atas angka-angka yang terkait dengan serangan terhadap pasukan AS.

Di mana kabinet sementara dipimpin oleh Mullah Mohammad Hassan Akhund, yang masuk dalam daftar hitam PBB. Sosok lainnya, Sirajuddin Haqqani, diburu FBI Amerika.

Front Perlawanan Nasional atau NRF yang berbasis di provinsi Panjshir menegaskan pengumuman kabinet sementara Taliban adalah "tanda yang jelas dari permusuhan kelompok itu dengan rakyat Afghanistan". Taliban bersikeras mereka sekarang telah mengalahkan NRF di Lembah Panjshir di utara Kabul, tetapi para pemimpin NRF mengatakan mereka masih berperang.

Dilansir dari National Herald, dalam sebuah pernyataan Departemen Luar Negeri AS mengatakan: "Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka dan tidak ada wanita".

Pernyataan itu menambahkan bahwa AS akan "menilai Taliban dengan tindakannya, bukan kata-katanya."

"Washington akan terus memegang komitmen Taliban untuk mengizinkan perjalanan yang aman bagi warga negara asing dan warga Afghanistan dengan dokumen perjalanan, termasuk mengizinkan penerbangan yang saat ini siap untuk terbang keluar dari Afghanistan," tutur pernyataan itu.

"Kami juga menegaskan kembali harapan kami yang jelas bahwa Taliban memastikan bahwa tanah Afghanistan tidak digunakan untuk mengancam negara lain," katanya, menambahkan: "Dunia mengawasi dengan cermat".

Diketahui, Taliban telah menunjuk Mullah Hassan Akhund sebagai Perdana Menteri pemerintah sementara Afghanistan. Mullah Abdul Ghani Baradar dan Abdul Salam Hanafi akan menjadi penjabat wakil Perdana Menteri. Sementara, Mullah Mohammad Yaqoob, putra mendiang salah satu pendiri Taliban Mullah Mohammad Omar, ditunjuk sebagai penjabat menteri pertahanan. Lalu, Amir Khan Muttaqi sebagai Menteri Luar Negeri dan Sarajuddin Haqqani, putra pendiri jaringan Haqqani, ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri. Seorang juru bicara Taliban mengatakan penunjukan pemerintah sementara belum final karena ini adalah posisi penjabat, dan jabatan lainnya akan diumumkan di kemudian hari. Juru bicara itu menekankan bahwa itu adalah pemerintah "bertindak" dan kelompok itu akan mencoba untuk melantik orang-orang dari bagian lain negara itu. Pembentukan pemerintah sementara Afghanistan diumumkan setelah Taliban mengklaim pada hari Senin bahwa mereka telah sepenuhnya merebut Panjshir, provinsi terakhir dari 34 provinsi Afghanistan. Taliban sebelumnya berjanji untuk membangun pemerintahan yang inklusif dan menyatakan harapan bahwa rakyat Afghanistan akan membantu dalam transisi negara itu.