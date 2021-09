JAKARTA - Setelah soft launching pada 3 September 2021, kini Kafe Dangdut New York resmi dibuka di kawasan Smorgasburg WTF Financial Center kota New York, Amerika Serikat melalui acara peluncuran yang digelar di Times Square, Manhattan, pada Kamis 9 September 2021.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Konsul Jenderal RI di New York Arifi Saiman mengatakan pihaknya berharap agar Kafe Dangdut New York dapat menjadi titik awal penetrasi merek tersebut di Amerika Serikat, serta menjadi wadah promosi musik dangdut di dunia.

Pernyataan tersebut dikatakan Konjen Arifi dalam sambutannya di acara peluncuran Kafe Dangdut dan Geraka Indopop di depan area tangga merah Times Square, di mana berbagai penampilan musik dari musisi asal Tanah Air dan musisi setempat.

“Acara ini adalah sebuah momen yang bersejarah karena untuk yang pertama kalinya Indonesia dan musik dangdut bergema di Times Square. Indopop Movement dan Cafe Dangdut adalah cara kami untuk mempromosikan musik dangdut dan kopi Indonesia di Amerika Serikat serta memfasilitasi artis Indonesia untuk berkiprah meniti karir di blantika musik Amerika Serikat melalui kerja sama dengan label ternama setempat,” ujar Konjen Arifi.

Dia pun menjelaskan bahwa kota New York dipilih sebagai tempat pendirian Kafe Dangdut karena kota tersebut begitu populer di seluruh dunia sehingga diharapkan akan memudahkan jalan bagi merek kafe tersebut untuk masuk ke kota-kota lain baik di Amerika Serikat maupun di dunia.

Berbagai suguhan penampilan seni turut memeriahkan acara peluncuran tersebut, termasuk berbagai tari-tarian daerah, pameran desain batik oleh tiga orang perancang asal Indonesia, serta penampilan dari pedangdut Fitri Carlina.

Acara yang berlangsung selama tiga jam itu juga turut menjaring perhatian dari warganet di seluruh Amerika Serikat dan juga di Indonesia, melalui siaran langsung di laman Instagram dan Facebook KJRI New York.

(aky)