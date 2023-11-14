Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jokowi Minta Biden Hentikan Kekejaman Israel di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |13:59 WIB
Jokowi Minta Biden Hentikan Kekejaman Israel di Gaza
Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, 13 November 2023.
A
A
A

WASHINGTON – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendesak Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan kekejaman Israel di Gaza. Desakan itu disampaikan Jokowi pada pertemuan dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington, Senin, (13/11/2023).

Pertemuan antara kedua pemimpin terjadi di tengah kampanye pengeboman tanpa henti Israel di Gaza, untuk menghancurkan kelompok Hamas, yang telah menewaskan lebih dari 11.000 warga sipil, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Kekejaman Israel ini telah memicu reaksi keras dari berbagai negara di dunia, dan mendorong terjadinya unjuk rasa besar-besaran mendukung Palestina di Indonesia.

Sebelum melawat ke AS untuk bertemu Biden, Jokowi telah menghadiri pertemuan pemimpin negara-negara Muslim dan negara Arab di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan itu menghasilkan pernyataan yang menguruk aksi Israel dan menyerukan gencatan senjata di Gaza.

"Indonesia meminta Amerika untuk berusaha lebih banyak menghentikan kekejaman di Gaza," kata Jokowi di Ruang Oval Gedung Putih. "Gencatan senjata adalah keharusan demi kemanusiaan."

Biden mengatakan bahwa AS ingin Indonesia “memainkan peran yang lebih besar” di Timur Tengah, terutama terkait solusi dua negara antara Israel dan Palestina, serta pembangunan kembali Gaza.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/18/2922275/menhan-indonesia-dan-as-tanda-tangani-perjanjian-pengaturan-kerja-sama-pertahanan-8ZXWv6A9bb.jpg
Menhan Indonesia dan AS Tanda Tangani Perjanjian Pengaturan Kerja Sama Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/18/2916629/jokowi-dijadwalkan-bertemu-joe-biden-pekan-depan-ini-yang-akan-dibahas-rkPVfaQpgD.jpg
Jokowi Dijadwalkan Bertemu Joe Biden Pekan Depan, Ini yang Akan Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/18/2907413/perkuat-kerja-sama-pejabat-senior-as-dan-indonesia-lakukan-dialog-2-2-hZNCgWd8FS.jpg
Perkuat Kerja Sama, Pejabat Senior AS dan Indonesia Lakukan Dialog 2+2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/18/2890938/usaid-dan-hfi-tingkatkan-kapasitas-penanggulangan-bencana-organisasi-sipil-indonesia-melalui-program-steady-htj1P4tc0W.jpg
USAID dan HFI Tingkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana Organisasi Sipil Indonesia Melalui Program STEADY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/18/2881713/tentara-as-resmikan-proyek-restorasi-sekolah-selama-latgab-super-garuda-shield-V9TL8wJkJ8.jpg
Tentara AS Resmikan Proyek Restorasi Sekolah selama Latgab Super Garuda Shield
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/18/2873259/as-indonesia-dan-5-negara-lainnya-akan-mulai-latihan-militer-super-garuda-shield-2023-mbfMpgxvLE.jpg
AS, Indonesia dan 5 Negara Lainnya Akan Mulai Latihan Militer Super Garuda Shield 2023
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement