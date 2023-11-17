Menhan Indonesia dan AS Tanda Tangani Perjanjian Pengaturan Kerja Sama Pertahanan

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mendantangani perjanjian Pengaturan Kerja Sama Pertahanan di Jakarta, 16 November 2023. (Foto: Kedutaan Besar AS Jakarta)

JAKARTA – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Llyod Austin di sela Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ASEAN Defence Minister Meeting/ADMM) Plus di Jakarta, Kamis, (16/11/2023). Dalam pertemuan itu, kedua Menhan menandatangani Pengaturan Kerja Sama Pertahanan atau Defense Cooperation Arrangement (DCA) antara Indonesia dan AS.

Penandatanganaan DCA yang bersejarah ini membuka peluang baru bagi kerja sama tingkat lanjut yang akan dijajaki antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Kedua menteri merayakan peningkatan hubungan bilateral yang baru saja diumumkan oleh Presiden Biden dan Presiden Joko Widodo menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif serta membahas cara untuk memperluas peluang pelatihan, meningkatkan pertukaran pendidikan, dan meningkatkan kesadaran ranah maritim.

“Menteri Prabowo dan saya baru saja menandatangani Pengaturan Kerja Sama Pertahanan yang bersejarah di sela-sela ADMM-Plus di sini di Jakarta,” kata Austin sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kedutaan Besar AS Jakarta, Jumat, (17/11/2023).

“Hubungan pertahanan yang semakin mendalam antara Amerika Serikat dan Indonesia merupakan inti dari Kemitraan Strategis Komprehensif yang baru ditingkatkan.”

Menhan Austin mengatakan kepada wartawan bahwa penandatanganan tersebut merupakan kelanjutan dari “latihan bersama terbesar yang pernah ada di Indonesia, Super Garuda Shield” pada September. “(Dalam) latihan itu, terdapat 7 negara peserta dengan 11 negara pengamat.”