Jakarta – Konsisten bantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19, PT Pegadaian diganjar penghargaan di bidang sosial kemanusiaan dan bina lingkungan pada ajang Indonesia TJSL Award 2021 yang diselenggarakan oleh salah satu media online. Perseroan meraih penghargaan untuk kategori Best TJSL 2021 with Outstanding Partners Capacity and Capabilities Development Program, kategori Financial Services.

Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian, Basuki Tri Andayani mengungkapkan, bahwa penghargaan sebagai bentuk apresiasi, atas komitmen Pegadaian yang konsisten menjalankan berbagai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (TJSL-BUMN) kepada masyarakat.

"PT Pegadaian terus berperan aktif membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid-19. Tidak hanya melalui penyaluran produk dan layanan yang disalurkan tetapi juga melalui program CSR yg memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ucap Basuki.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa perseroan akan terus berupaya dengan optimal, untuk berperan aktif membantu masyarakat terdampak Covid-19. Ia berharap pandemi segera berakhir.

“Kita semua tentu berdoa dan berharap, agar pandemi segera berakhir dan kondisi ekonomi segera membaik. Dengan demikian program Pemulihan Ekonomi Nasional dapat terwujud dalam waktu yg tidak terlalu lama," tuturnya.

Pelaksanaan TJSL di era pandemi merupakan salah satu bentuk nyata dari konsep bela negara yang dilakukan oleh perusahaan, sebagai upaya membantu pemerintah dalam percepatan penanganan dampak pandemi di Indonesia.

Tak hanya itu, TJSL juga dapat mewujudkan keselarasan tujuan BUMN yang tidak semata-mata mengejar keuntungan, melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pelaku usaha Ultra Mikro dan UMKM yang terdampak pandemi.

Sejalan dengan ini, Pegadaian terus berperan aktif menjalankan berbagai program sosial di masa pandemi, mulai dari pemberian bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD), mobil ambulans, hingga bantuan berupa santuan untuk keluarga terdampak Covid.

Bahkan, dalam rangka memeriahkan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia agustus lalu, Pegadaian menggelar konser amal virtual yang dikemas melalui acara Gebyar Merdeka Dari Kami Untuk Indonesia. Pada kesempatan itu Pegadaian menyerahkan dua buah ambulans ke rumah sakit Gatot Subroto dan tali kasih untuk tenaga kesehatan di berbagai wilayah Indonesia.

Konser amal virtual yang disiarkan langsung via Youtube Pegadaian ini disaksikan oleh 23,000 penonton dengan penambahan subscribers 4.879. Atas penambahan subscribe ini Pegadaian mengkonversi dengan donasi sebanyak Rp493.950.000. Sementara itu pengumpulan donasi dari Direksi, Komisaris dan Insan Pegadaian terkumpul Rp250 juta, sehingga total tali kasih yang terkumpul mencapai Rp3,2 miliar.

Selain melalui program CSR, Pegadaian juga meluncurkan program Gadai Peduli dengan bunga nol persen. Nasabah yang menggadai dengan pinjaman sampai dengan Rp1 juta jangka waktu maksimal 90 hari tidak dipungut bunga.

“Program ini sangat membantu masyarakat terutama ibu rumah tangga dan kalangan mahasiswa. Melalui program ini juga, kami ingin memberikan pengalaman baru kepada para milenial bahwa Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan solusi secara mudah, cepat dan murah bahkan tanpa bunga," tuturnya.

(yao)