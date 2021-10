WAY KANAN - Sejumlah orang tenggelam di sungai Way Besai, lokasi tepatnya berada di Jembatan Gantung Kampung Banjar Sari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Lampung pada Rabu (20/10/2021) sekira pukul 10.00 WIB.

Korban yang tenggelam yakni, Vijay (25) Polsuspas, warga Jalan Pramuka Bandar Lampung, Tri purwanto, (34) Polsuspas, warga Jalan Rusa Kecamatan Suka menanti Bandar lampung, Ibrahim Haniva Al jauzi (12) warga Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dan Abdurahman Farih Albarka (8), warga Kampung Tiuh Balak Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

Baca Juga: 5 Tragedi di Sungai yang Menelan Banyak Korban Jiwa

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kapolsek Baradatu Kompol Edi Saputra menuturkan bahwa, saat mereka menerima informasi dan laporan warga, aparat Polsek Baradatu beserta masyarakat langsung menuju lokasi.

Kronologi kejadian bermula pada Rabu sekira Pukul 10.00 WIB, saksi dan korban hendak piknik di Jembatan Gantung Kampung Banjar Sari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Sesampainya di lokasi, saksi dan korban mandi di tepi sungai di bawah jembatan gantung tersebut.

"Dua orang korban atas nama brahim Haniva Al jauzi dan Abdurahman Farih Albarka mengejar bannya yang hanyut dan terikut arus air, lalu ibu korban berteriak melihat anaknya yang mengejar ban yang hanyut dan saudara Yayan (ayah korban) Vijay, dan Tri purwanto lari mengejar dua orang korban," ujar Kapolsek.

"Saat ingin menolong korban, Vijay dan Tri Purwanto juga ikut hanyut terbawa arus air yang sangat deras, saudara Yayan dan Vijay berhasil menepi, namun Vijay dilarikan ke Rumah Sakit Kamino. Sementara itu Tri Purwanto juga hanyut dan tidak terkejar lagi dikarenakan arus air yang deras," imbuhnya.

Baca Juga: Dibawa Tetangga ke Kolam Renang, Bocah Ini Tewas Tenggelam

Edi menambahkan, sore ini telah ditemukan seorang korban lagi oleh BPBD Way Kanan dan warga. "Iya sudah ditemukan satu orang atas nama Ibrahim, umur 12 tahun dan dua lagi belum ditemukan," tutupnya.

Sementara Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah Way Kanan yang diwakili oleh Kabid Logistic Massage menerangkan, pada pukul 01.00 mereka menerima laporan, kemudian Tim BPBD Langsung mendatangi TKP dan melakukan pencarian. Pencarian distop dulu sampai pukul 17.00 dan dilanjutkan besok pagi," pungkas Kabid Masda.

(Ari)