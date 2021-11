PT ACE Hardware Indonesia Tbk. (ACES) berhasil sabet penghargaan dalam Ajang SWA 100 Indonesia Best Wealth Creator 2021. ACE meraih peringkat ke-12 sebagai Indonesia’s Best Public Companies Based On WAI (Overall) 2021.

Penghargaan diserahkan oleh Bapak Kemal Gani selaku Group Chief Editor SWA dan diterima langsung oleh Ibu Tarisa Widya Krisnadi selaku Managing Director PT ACE Hardware Indonesia Tbk. Penghargaan tersebut di selenggarakan secara virtual melalui Zoom dan channel YouTube SWAMediaInc pada Kamis, (23/9/2021).

Meskipun di tengah kondisi pandemi yang tidak menentu, ACE berhasil menunjukan WAI (Wealth Added Index) positif, ketika banyak perusahaan lain yang menunjukan WAI negatif. ACE mencatatkan WAI positif berdasarkan analisis dari Stern Value Management. Ini menunjukkan ACE memberikan nilai tambah atau kekayaan bagi para pemegang sahamnya.

Hal ini menunjukkan ACE adalah perusahaan tangguh yang siap dalam menghadapi turbulensi ekonomi seperti di masa pandemi sekarang ini.

WAI sendiri merupakan metode penghitungan yang dikembangkan oleh Stern Value Management. Metode WAI menggunakan empat elemen yaitu:

1. Pemilihan 100 perusahaan berkapitalisasi terbesar mulai dari tahun 2016

2. Pemeringkatan berdasarkan WAI yang dihitung secara harian selama 5 tahun (2016-2020)

3. Data yang berhubungan dengan pasar keuangan, diperoleh dari Bloomberg

4. Perhitungan Cost of Equity (CoE) berdasarkan metodologi Stern Value Management

Acara penghargaan ini dihadiri oleh para pengelola perusahaan publik, kalangan pasar modal, investor dan calon investor serta publik yang berminat terhadap perkembangan emiten di BEI.

