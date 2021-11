INGGRIS – Kisah hidup Putri Diana atau Lady Diana yang bernama asli Diana Spencer akan segera tampil dalam film terbaru ‘Spencer’ yang menurut rencana akan dirilis November ini. Film ini membuat banyak orang, terutama penggemarnya teringat akan kehidupan yang dijalani sang putri di Kerajaan Inggris.

Kehidupan Putri Diana memang menyita banyak perhatian publik. Terutama kehidupan pernikahannya dengan sang Pangeran Charles. Pernikahan ini disebut-sebut memilik banyak hal yang dilematis, terutama dari sisi Putri Diana.

Putri Diana diketahui menikah dengan Pangeran Charles pada 1981. Keduanya dianuugerahi dua anak, yakni Pangeran William dan Pangeran Harry. Namun tepat pada 1992, keduanya memilih berpisah. Empat tahun kemudian, pasangan ini diputuskan bercerai.

Publik pun mulai bertanya-tanya ada apa gerangan di dalam pernikahannya. Kala itu, banyak yang menebak-nebak jika Charles ‘bermain api’ dengan wanita lain.

Hal ini terjawab setelah Diana melahirkan Pangeran Harry. Kehidupan keduaya jauh dari kata harmonis. Charles dilaporkan berselingkuh dengan Camilla Parker Bowles pada 1986 dan menjadi skandal luar biasa di seluruh dunia.

Hubungan terlarang keduanya menuai banyak cibiran bahkan kemarahan dari seluruh penjuru dunia.

Dikutip dari Reader's Digest, dalam biografi Diana: Her True Story - In Her Own Words, Diana secara terang-terang mengatakan Camilla terungkap Diana menyebut Camilla sebagai orang ketiga dalam pernikahannya.

Hubungan keduanya diketahui terjalin sejak Charles dan Diana tunangan pada Februari 1981 hingga selama mereka menikah. Tak heran jika Diana kerap dibakar api cemburu. Charles dikabarkan telah memberikan gelang istimewa untuk Camilla dua minggu sebelum menikah dengan Diana.

Diana sempat ingin mundur dari rencana pernikahan itu. Namun dirinya seperti tak punya pilihan, kecuali tetap menikah.

Sejak itulah, kehidupan pernikahan Diana seperti api dalam sekam. Kehidupan pernikahan mereka penuh dengan cerita menyedihkan seperti perselingkuhan, ketidaksetiaan, dan penuh ari mata. Diana pun kelimpungan. Dia mengaku memiliki kehidupan seks yang buruk, depresi dan gangguan makan (bulimia) selama bertahun-tahun. Yang terburuk adalah ketika dirinya hamoir mencoba bunuh diri. Kala itu, dia memotong pergelangan tangannya dengan pisau.

Tak hanya itu, hubungan Diana dengan Ratu Elizabeth II, yang merupakan mertuanya juga tidak terlalu dekat karena Diana dianggap kerap melanggar protokol kerajaan. Pada 1994, Charles akhirnya mengaku selingkuh dengan Camilla.

Kecelakaan maut

Usai resmi bercerai, Diana fokus mengurus dua buah hatinya dan juga di dunia sosial. Dia aktif dalam kegiatan amal, membantu tunawisma, orang dengan HIV dan AIDS serta anak-anak yang membutuhkan.

Seiring perjalanan, Diana dekat dengan beberapa laki-laki. Salah satunya adalah miliarder Dodi Al Fayed, putra sulung taipan Harrords Mohamed Al Fayed. Diana bersama kedua putranya pernah diundang liburan ke kapal pesiar keluarga Dodi di selatan Prancis.

Setelah itu, keduanya dikabarkan semakin intens bertemu. Dodi pun dikabarkan telah membeli cincin pertunangan. Namun sayangnya hubungan keduanya harus dipisahkan dengan ajal yang sudah ditentukan.

Putri Diana yang mendapat julukan sebagai Putri di hati setiap orang (People’s Princess) menemui ajalnya saat kecelakaan mobil yang melibatkan paparazzi di Paris pada 1997.

Diana dan Dodi diketahui meninggalkan Ritz Hotel pada dini hari tanggal 31 Agustus 1997 menuju apartemen Dodi. Mobil Mercedes Benz hitam yang dikemudikan Henri Paul melaju kencang karena banyak dibuntuti paparazzi.

Tak dinyana, mobil tersebut menabrak pilar hingga rusak parah saat di terowongan Pont de L'Alma. Sopir dan Dodi dinyatakan meninggal seketika di lokasi kejadian. Sedangkan Diana dan pengawalnya Trevor Rees-Jones yang mengalami luka parah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun nyawa Diana tidak tertolong lagi.

Banyak yang menyatakan jika kecelakana itu disebabkan kejaran paparazzi. Namun ada juga yang menyebutkan ada konspirasi politik di balik kecelalakaan itu. Hasi penyelidikan menyatakan kecelakaan disebabkan sopir berada di bawah pengaruh alkohol.