KUTAI TIMUR - Warganet digegerkan dengan sebuah video yang memperlihatkan seekor orangutan menyeberang jalan yang cukup padat di tengah hujan deras di Kutai Timur, Kalimantan Selatan.

Video ini diunggah oleh akun Twitter @orangutan_COP pada Selasa (16/11/2021) sore, dan menuai banyak reaksi sedih dari warganet.

"Orangutan is NOT A PET, Orangutan is NOT A PEST. #rainyday at Kutai Timur, East Borneo," ucap akun ini.

Dalam video viral tersebut, orangutan itu terlihat ingin menyeberang jalan yang tengah ramai oleh kendaraan. Namun, orang utan tersebut tidak bisa mencari celah untuk melanjutkan perjalanan.

Lebih buruk, terlihat tidak ada satu pun pengendara yang mau berhenti untuk memberi orang utan tersebut celah untuk maju. Akhirnya, orang utan ini kembali ke lokasi sebelumnya.

"Hati-hati saat melintas di Kutai Timur, Kaltim. Orangutan sering terlihat menyeberang jalan. Kurangi kecepatan kendaraan Anda," lanjut akun ini.

Warganet merasa iba dan terenyuh melihat situasi orang utan tersebut. Banyak dari mereka merasa sedih menyaksikan tingkah laku orang-orang yang tidak mau mengalah dengan orang utan itu.

"Kok trenyuh liat dia dijalan gitu. Itu dulunya tempat main kalian ya.Bagi yang melintas bisa lebih hati-hati dan berempati supaya tidak membahayakan aktivitas menyeberang satwa ini," jelas akun @Mmia099. "kalo di luar negri mah ya ada hewan yang lewat mereka pada berenti dulu ngebiarin si hewan itu lewat dulu, lah dikita gaspol terus klakson terus," kata akun @heybubwl.