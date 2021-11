Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kembali menggelar konvensi migas terbesar di Indonesia. Perhelatan tersebut digelar dalam rangka meningkatkan investasi hulu migas melalui kebijakan dan iklim bisnis yang kompetitif.

Tahun ini, The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2021) mengusung tema "Progressing Towards 1 Million BOPD and 12 BSCFD Gas". Kegiatan yang akan berlangsung dari 29 November hingga 1 Desember 2021 ini dapat diakses oleh publik luas secara virtual melalui https://www.iogconvention.com.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan IOG 2021 memang digelar untuk mencapai target produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari (BOPD) serta gas bumi sebanyak 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030. “Ini adalah komitmen Pemerintah dalam membangun iklim industri minyak dan gas Indonesia untuk memiliki daya tarik lebih di pasar internasional,” ujarnya.

Baca Juga: Gas Masih Jadi Tulang Punggung Energi Nasional hingga 2050

Kegiatan direncanakan akan dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo, dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir.

Secara total, lebih dari 120 pembicara nasional dan internasional akan hadir pada acara akbar ini. Sejumlah narasumber penting dari industri yang akan hadir diantaranya adalah Rina Rudd (Husky Energy), Diego Portoghese (ENI Indonesia), Ronald Gunawan (Medco), dan Doddy Abdassah (Institut Teknologi Bandung).

Melalui Konvensi IOG 2021, lanjutnya, SKK Migas mendorong kontribusi pelaku industri migas seluruh dunia termasuk publik untuk berpartisipasi menghasilkan program nyata guna meningkatkan peran strategis industri migas bagi perekonomian nasional.

Acara ini merupakan sebuah konvensi internasional yang menjadi wadah diskusi seluruh stakeholders di industri minyak dan gas Indonesia. Selain itu, IOG 2021 juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam memajukan industri hulu migas.

Menariknya konvensi ini terbuka untuk umum dan mengundang seluruh pihak seperti institusi pemerintahan, investor, mahasiswa, dan masyarakat luas dalam dan luar negeri.

Pada 2020, Konvensi IOG telah sukses diselenggarakan. Acara tersebut mampu menghadirkan total pengunjung 11.000 orang dan 80 speaker berpengalaman di sektor minyak dan gas. Bagi publik yang tertarik turut berdiskusi membicarakan masa depan industri minyak dan gas Indonesia, bisa melakukan pendaftaran melalui link berikut https://www.iogconvention.com.

CM

(Wul)