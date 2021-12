Jakarta- PT PLN (Persero) meraih penghargaan The Best State Owned Enterprise In Nation Building. Prestasi tersebut diraih atas usaha yang konsisten dalam menyediakan pasokan listrik terjangkau yang ramah insentif dan menjalankan transisi energi hijau.

Penyerahan penghargaan The Best State Owned Enterprise In Nation Building dilakukan oleh Direktur Detik Network Abdul Aziz ke Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, di Ballroom The Langham, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi dan kinerja yang telah diraih para pelaku ekonomi dan dunia usaha sepanjang tahun 2021. Segala inovasi yang mereka ciptakan, khususnya selama masa pandemi Covid-19, berperan penting dalam menjaga dan menumbuhkan ekonomi tanah air.

Penghargaan ini diberikan kepada entitas bisnis yang dikendalikan oleh pemerintah (Badan Usaha Milik Negara/BUMN) dan menjalankan peran krusial karena menyediakan produk barang dan atau jasa yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat luas. Selain itu, perusahaan juga secara khusus dinilai memberikan andil terbesar di tengah pemulihan pandemi sepanjang tahun ini.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pandemi Covid-19 mengakibatkan sektor perekonomian dalam negeri terpukul. Meski terhimpit kondisi sulit, PLN tetap menjalankan tugasnya memasok kebutuhan listrik para pelaku ekonomi dan masyarakat.

"PLN tetap menyediakan listrik dengan andal untuk mendukung kegiatan ekonomi saat pandemi Covid-19, PLN juga telah pempersiapkan pasokan listrik untuk menggerakan perekonomian saat penularan Covid-19 mulai landai," kata Darmawan.

PLN turut menjadi bagian dari upaya meringankan beban masyarakat di tengah menurunnya daya beli akibat turunnya penghasilan karena adanya pembatasan untuk mengurangi penularan Covid-19, lewat stimulus kelistrikan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Stimulus tersebut berupa diskon tarif, pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan rekening minimum bagi pelanggan sosial, bisnis dan industri.

Selain itu, PLN juga fokus untuk meningkatkan keandalan jaringan listriknya, terutama ketika masyarakat harus beraktivitas sepenuhnya di rumah karena PPKM.

PLN pun terus berkomitmen untuk memperkuat layanan digitalnya ke segala sisi. Mulai dari sisi pembangkit, kemudian transmisi dan distribusi, dan terakhir layanan langsung kepada masyarakat lewat aplikasi New PLN Mobile yang siap melayani pelanggan 24 jam hanya dari genggaman.

Menurut Darmawan, penghargaan The Best State Owned Enterprise In Nation Building yang diraih PLN, menjadi penyemangat agar PLN bisa lebih meningkatkan layanan ke pelanggan.

"Penghargaan ini menjadi cambuk bagi PLN untuk meningkatkan layanan, meningkatkan keandalan pasokan untuk menggerakan roda perekonomian Indonesia," ujarnya.

PLN meraih The Best State Owned Enterprise In Nation Building karena dinilai memilik peran strategis dalam mendorong penyehatan ekonomi dari krisis serta mendukung keberlanjutan roda perekonomian.

PLN turut berpartisipasi menjadi agen pemberi stimulus, hingga kuartal 3 2021 PLN telah menyalurkan keringanan berupa kompensasi, stimulus dan subsidi dengan total mencapai Rp63,18 triliun.

Tak hanya itu PLN juga memiliki peran strategis dalam membangun negeri, salah satunya melalui komitmen meningkatkan bauran energi baru terbarukan dari 12,56 persen pada 2021 menjadi 23 persen pada 2025 dan juga menghentikan PLTU yang berbahan bakar batu bara secara bertahap.

