INGGRIS - Sebuah situs web yang mencoba memprediksi sosok atau tokoh ternama yang akan meninggal telah merilis daftar terbaru orang yang akan meninggal pada tahun ini. Salah satunya yakni Ratu Elizabeth. Sebelumnya, situs web ini juga memprediksi Pangerap Philip meninggal dunia.

Selain Ratu Elizabeth, sosok diperkirakan akan meninggal dunia yakni aktor Dick van Dyke, 97, dan diplomat Henry Kissinger menduduki daftar teratas.

Tahun lalu, DeathList berhasil memilih 12 dari 50 kematian dengan benar, termasuk mendiang Pangeran Philip.

Setelah kematian Duke of Edinburgh dan masalah kesehatan Ratu, situs web ini mencatat posisi Ratu naik 25 tempat ke posisi 12 saat ia membuat penampilan keempatnya dalam daftar.

Presenter dan pembuat dokumenter Sir David Attenborough, musisi Shane MacGowan, aktris Angela Lansbury dan mantan pembawa acara Price is Right AS, Bob Barker, semuanya tetap masuk dalam daftar dari tahun lalu.

Salah satu orang terbaru dalam daftar adalah komentator rugby Nigel Starmer-Smith, 78, yang membuat penampilan pertamanya langsung di nomor enam.

Wajah-wajah baru terkenal lainnya di DeathList adalah presenter TV Bill Turnbull, politisi Italia Silvio Berlusconi, pesepakbola Pele, Sir Bobby Charlton dan Dennis Law, aktor Michael Gambon dan Bill Treacher, yang memerankan Eastender Arthur Fowler.

The DeathList memilih 50 orang terkenal yang mereka yakini akan meninggal sepanjang tahun.

“Kandidat harus cukup terkenal sehingga kematian mereka diharapkan dilaporkan oleh media Inggris dengan percaya diri; kandidat tidak dapat terkenal hanya karena fakta bahwa mereka kemungkinan besar akan segera mati dan hanya 25 kandidat yang dapat muncul kembali dari daftar tahun sebelumnya,” tulis situs web itu. Pada 2021, situs tersebut berhasil memprediksi 12 orang akan meninggal. Saat itu, Pangeran Philip, yang menempati urutan pertama dalam daftar, dan kemudian meninggal pada April. Almarhum Duke of Edinburgh telah berada di Daftar Kematian total sembilan kali sebelum kematiannya. Setelah Pangeran Philip, ‘Golden Girl’ Betty White dan aktor Dick van Dyke berada di tempat kedua dan ketiga dalam daftar. Betty diketahui meningga dunia saat melewati Malam Tahun Baru. Kematian lain dalam daftar pada 2021 termasuk politisi AS Bob Dole dan George P. Shultz, legenda F1 Sir Frank Williams dan Sir Murray Walker dan legenda sepak bola Jimmy Greaves. Pahlawan Covid-19 Sir Tom Moore juga ada dalam daftar di 50 dan juga meninggal tahun lalu. Situs web ini memiliki prediksi paling sukses pada 2020 dengan 20 orang yang meninggal dari 50 daftar yang mereka tulis.