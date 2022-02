BALI- Dalam kondisi pandemi yang penuh tantangan seperti saat ini, roda perekonomian harus terus bergerak namun dengan tetap mematuhi dan mengedepankan protokol kesehatan.

Sebagaimana yang dilakukan pada hari ini, Jumat (18/2), Gojek bersama Yayasan Bina Wisata Ubud menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait dengan Pemanfaatan Layanan Aplikasi Gojek dalam Rangka Pengembangan Kawasan Ubud yang dilakukan oleh Gede Manggala - Head of Indonesia Regional Gojek dengan Tjokorda Gde Bayuputra Sukawati - Ketua Yayasan Bina Wisata Ubud di Museum Puri Lukisan Ubud.

Dalam kerja sama ini, Gojek membuka pendaftaran mitra GoRide dengan lokasi, titik jemput dan proses operasional yang telah disepakati dengan pihak Yayasan. Di samping itu, untuk mendukung pengembangan UMKM, Gojek turut mendukung Pengembangan Kewirausahaan Terpadu bagi pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha secara kolaboratif.

Gojek menghadirkan rangkaian kegiatan, mulai dari onboarding, sampai pelatihan dan pembinaan usaha. Diharapkan melalui program ini, para peserta dapat bergabung sebagai mitra di ekosistem GoFood dan memiliki pengetahuan yang baik untuk mengembangkan usahanya.

Gede Manggala - Head of Indonesia Regional Gojek mengatakan, ”kami sangat senang dapat menjalin sinergi dengan Yayasan Bina Wisata Ubud pada hari ini. Dalam salah satu misi sosialnya, yayasan memberikan layanan transportasi di bidang kepariwisataan di Ubud khususnya dan Bali pada umumnya.”

Lanjutnya, dalam aspek transportasi inilah, salah satu titik temu tersebut terjadi dan Gojek menjadi layanan online pertama yang dapat beraktivitas secara resmi di Kawasan Ubud.

“Gojek memiliki ekosistem yang lengkap, baik transportasi, layanan pesan antar makanan atau yang lebih dikenal dengan GoFood, logistik dan sebagainya. Di samping itu kami juga memiliki digital payment, salah satunya GoPay yang menjadi bagian dari GoTo Financial serta Tokopedia di mana ketiganya menjadi bagian dari GoTo”, kata Gede.

Lebih lanjut Gede menambahkan, dengan beragam produk dan layanan tersebut, ia berharap dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap mobilitas dan pengembangan UMKM bagi masyarakat Bali, khususnya di wilayah Ubud ini.

Tjokorda Gde Bayuputra Sukawati - Ketua Yayasan Bina Wisata Ubud menyampaikan, berbicara dalam konteks teknologi bisa dikatakan bahwa Ubud berada dalam model konservatif.

"Di mana dalam kondisi tersebut, kita akui banyak terjadi resistensi. Namun kita tidak boleh diam, sehingga melalui kerja sama ini kami berharap model konservatif ini dapat kita ubah menjadi model yang inovatif,: katanya.

Lebih lanjut Tjok Tra menegaskan dalam konteks pelayanan, ia pernah menemukan sebuah ungkapan bahwa The best service is no service.

"Jadi pada intinya ketika kita bisa memberikan suatu layanan yang lengkap dan mudah, kita mampu membuat mereka merasa seakan tidak lagi membutuhkan layanan secara khusus. Disanalah ketangguhan sebuah produk akan bisa dibuktikan. Dan semua itu bisa kita achieve dengan teknologi dengan menjadikannya sebuah proses yg seamless,' tuturnya

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut ia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yaitu jajaran Pembina, Pemerintah seperti Lurah, LPM, Kepolisian dan TNI dan pastinya kepada keluarga besar Gojek.

“Saya mengucapkan terima kasih karena bisa dikatakan kami sudah menjadi keluarga besar Gojek dan kedepannya kita bisa kembangkan bagaimana produk ini dapat menjadi produk khusus dengan melihat Ubud sebagai laboratorium teknologi sehingga penerapan kedepannya dapat menjadi diferensiasi bagi kami,” katanya.

ia pun berpesan bagi teman-teman pelaku industri, ia memohon dukungannya karena jika berbicara tentang kawasan, tentunya ada pilar-pilar yang harus dipegang teguh seperti Pemerintah, Industri seperti kawan-kawan ini, dan masyarakat.

“Ketiga pilar ini harus bisa kita sinergikan sehingga ketika kita berbicara tentang kawasan, bisa bergerak bersama-sama. Kami berharap, Tuhan YME - Sang Hyang Widhi selalu memberikan kesehatan dan semangat karena kalau kita mau berusaha pasti ada jalan," tuturnya.

(CM)

(Wid)