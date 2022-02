WASHINGTON - Misi diplomatik Amerika Serikat (AS) untuk Rusia pada Minggu (20/2) memperingatkan tentang potensi “serangan” terhadap hotel, stasiun metro, dan target lainnya di kota-kota besar Rusia. AS mengaitkan klaim ini dengan "sumber media" yang tidak ditentukan, dan memperingatkan warga AS untuk mempersiapkan "rencana evakuasi".

“Menurut sumber media, ada ancaman serangan terhadap pusat perbelanjaan, stasiun kereta api dan metro, dan tempat berkumpul umum lainnya di daerah perkotaan besar, termasuk Moskow dan St. Petersburg,” bunyi pesan dari misi AS di Rusia.

Selain ancaman yang seharusnya, peringatan itu memperingatkan warga AS tentang ketegangan yang meningkat di sepanjang perbatasan Rusia dengan Ukraina.

Selama hampir sebulan, AS telah menyarankan warga AS untuk tidak melakukan perjalanan ke Rusia, dan jika mereka dalam kesulitan, untuk mencari bantuan dari kedutaan atau konsulat AS. Namun, peringatan baru itu menambahkan daftar tindakan baru yang harus diambil warga AS, termasuk instruksi untuk menghindari keramaian, tetap waspada di lokasi yang sering dikunjungi turis, dan memiliki rencana evakuasi yang tidak bergantung pada bantuan pemerintah AS.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rusia mempertanyakan peringatan Washington. Sifat ancaman ini diklaim tidak jelas, termasuk "sumber media" mana yang dimaksud oleh peringatan tersebut.

Dalam sebuah posting di Telegram, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova bertanya apakah kedutaan memberi tahu pihak berwenang Rusia tentang dugaan ancaman ini, dan jika tidak, "bagaimana ini harus dipahami?" Diketahui, kantor berita lokal maupun internasional atau outlet besar telah menerbitkan laporan peringatan potensi serangan di Moskow atau St Petersburg sejauh ini. Peringatan kedutaan datang pada saat yang kritis untuk hubungan AS-Rusia. Di tengah pecahnya kekerasan antara pasukan Ukraina dan wilayah Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri di Ukraina timur, Washington memperingatkan, seperti yang telah terjadi selama beberapa minggu, bahwa invasi Rusia ke Ukraina sudah dekat. Meskipun beberapa tanggal yang dikutip oleh Washington sebagai titik awal untuk invasi ini telah berlalu tanpa insiden, garis resmi dari Gedung Putih tetap bahwa Moskow akan memerintahkan serangan militer “dalam beberapa hari mendatang.” Presiden AS Joe Biden menuduh pasukan pro-Rusia di Donetsk dan Lugansk memulai permusuhan dalam upaya untuk "memprovokasi" Kiev ke dalam konflik, sementara para pemimpin militer di wilayah ini menuduh pasukan Ukraina menembak terlebih dahulu. Kedua belah pihak, yang secara teknis telah berkonflik sejak 2014, saling menuduh melakukan penembakan dan sabotase. Biden pada Minggu (20/2) mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional untuk membahas situasi di Ukraina. Sementara AS telah menjanjikan dukungannya kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Biden bersikeras bahwa militer AS tidak akan campur tangan atas namanya dalam potensi konflik dengan Rusia.