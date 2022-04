JAKARTA – Menjadi salah satu perusahaan BUMN tertua, PT Pos Indonesia tidak berhenti untuk terus bertransformasi memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggannya. Salah satunya dibuktikan dengan kehadiran layanan digital bernama Pospay.

Layanan yang baru hadir pada April 2021 ini berhasil menyabet penghargaan Digital Innovation Award ‘DIA’ 2022. Penghargaan ini diterima langsung oleh perwakilan dari PT Pos Indonesia Hendra Sari selaku Vice President Korporat dan Komunitas Subdit Sales and Marketing Financial Service PT Pos Indonesia

Dalam gelaran penghargaan yang disiarkan iNewsTV dan live streaming di MNC Portal Indonesia yakni Okezone, Sindonews, dan iNews.id langsung dari Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/03/2022).

Pada acara malam puncak DIA 2022, Pos Indonesia menerima penghargaan pada kategori Digital Innovation for Sustainable Business. Seusai menerima penghargaan, Hendra Sari mengungkapkan rasa terima kasih.

“Pertama kita mengucapkan terima kasih kepada iNews atas penghargaan yang diberikan kepada PT Pos Indonesia. Inilah bentuk pengabdian kita untuk kontribusi kita kepada negara bahwa PT Pos ini terus berinovasi khususnya bidang digitalisasi dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam bisnis inklusi keuangan di mana masyarakat diharapkan lebih mudah melakukan transaksi keuangan, khususnya yang ada di PT Pos Indonesia,” ucap Hendra Sari.

Pospay milik PT Pos Indonesia ini merupakan layanan keuangan digital yang memudahkan para pelanggannya untuk melakukan berbagai pelayanan. Sebagai informasi, Pospay merupakan inovasi dari layanan Giropos yang telah lama ada pada pelayanan Pos Indonesia.

Dengan adanya Pospay, para pemilik rekening Giropos menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai jenis pembayaran, seperti pembayaran listrik dan pembelian listrik token, PDAM, cicilan kendaraan, pembelian pulsa, dan pembayaran BPJS.

Tidak hanya untuk pembayaran, Pospay juga memiliki fitur untuk mengirimkan uang melalui layanan Weselpos Instan, penyimpanan dana yang aman dan nyaman pada layanan Giropos. Dengan berbagai layanan digital yang tersedia ini, Pos Indonesia memudahkan para pelanggannya karena bisa digunakan kapanpun dan dimanapun.

Kemudahan yang diberikan oleh Pos Indonesia melalui Pospay tidak cukup sampai di situ, pasalnya, perusahaan yang memiliki layanan jasa kirim barang ini akan terus melebarkan sayapnya dengan melakukan kerja sama dengan berbagai layanan keuangan lainnya.

“Untuk digitalisasi, kita menggunakan aplikasi Pospay di mana ini menjadi Giroposnya PT Pos Indonesia, di mana masyarakat bisa melakukan berbagai transaksi, mulai dari pembayaran, kemudian kegiatan-kegiatan keuangan lainnya, penyimpanan uang, hingga menjadi lebih mudah untuk bertransaksi,” tuturnya.

Digital Innovation Award 2022 merupakan ajang penghargaan bergengsi sebagai bentuk apresiasi MNC Portal Indonesia kepada lembaga, BUMN ataupun perusahaan, dan pemerintah daerah yang telah melakukan inovasi secara konsisten dengan berbagai terobosan yang berbasis digital, sehingga turut berkontribusi pada kemajuan industri digital di Indonesia. Seperti Pospay dari Pos Indonesia pada kategori Digital Innovation For Sustainable Business.

Selain kategori tersebut, terdapat empat kategori lainnya, yakni Digital Innovation for Public Service, Digital Innovation for Disaster Risk Reduction, Digital Innovation for Product Transformation, dan Digital Innovation for Creative Industries. Kelima kategori ini diputuskan oleh para juri ahli yang ada di bidangnya.

Sebagai media yang berkomitmen dalam mewujudkan kemajuan percepatan transformasi Digital Indonesia, MNC Media Group, terutama MNC Portal Indonesia terus mendorong berbagai inovasi berbasis digital. Oleh karena itu, MNC Portal Indonesia menggelar DIA 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan secara konsisten berinovasi demi memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini. Dengan adanya ajang penghargaan ini, Hary Tanoesoedibjo berharap agar para pemenang terus termotivasi dan kian berenergi untuk tumbuh dan berkarya.

“Pertama saya ucapkan selamat dan semua inovasinya luar biasa di bidangnya masing-masing sehingga membantu pelayanan masyarakat lebih baik, lebih cepat dan lebih efisien, sekali lagi kami ucapkan selamat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, juga mengucapkan selamat sekaligus mengapresiasi para penerima DIA 2022 serta berharap agar inovasi di bidang digital semakin tumbuh dan berkembang.

"Selamat dan sukses pada teman-teman kementerian, lembaga dan pemda yang berhasil mendapatkan penilaian dan award dari MNC group, yang juga turut membantu suksesnya visi misi presiden dan wakil presiden yaitu peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi," ucap Menteri PANRB Tjahjo Kumolo.

Menteri Tjahjo Kumolo menambahkan, revolusi digital merupakan sebuah kebutuhan di semua lembaga kementerian lembaga dan daerah. Tujuannya, untuk memperpendek jalur birokrasi dalam mempercepat proses pengambilan keputusan

Harapan untuk terus berinovasi seusai menerima penghargaan juga diucapkan oleh Hendra Sari. “Acara ini luar biasa, di mana kita diberikan apresiasi semua prestasi tentu dihargai dan itu menjadi motivasi kita untuk terus berkarya buat negara Indonesia.”

Layanan Pospay dari Pos Indonesia ini juga telah melengkapi jaringan dan titik layanan (point of sales) yang sudah tersedia hingga sekitar 58.700 titik dalam bentuk Kantorpos, Agenpos, Mobil Postal Service, dan lain-lain yang tersebar di seluruh Indonesia.

Untuk itu, jangan ragu menggunakan layanan Pospay yang dapat diunduh melalui Playstore dan Appstore di ponsel pintar kesayangan Anda.

