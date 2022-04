JAKARTA - Sebagai salah satu bank terkemuka di Tanah Air, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus bertransformasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya. Adalah Livin' by Mandiri, finansial super app dari Bank Mandiri yang semakin mempermudah nasabah melakukan transaksi perbankan secara online. Livin' by Mandiri hadir dengan tampilan yang segar dan user experience yang menarik.

Livin’ by Mandiri jugalah yang menghantarkan Bank Mandiri meraih Digital Innovation Award (DIA) 2022. Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Vice President Digital Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, BD Budi Prasetyo.

Digital Innovation Award 2022 ini merupakan sebuah bentuk apresiasi yang diberikan kepada perusahaan yang aktif berinovasi terutama di tengah perkembangan teknologi seperti sekarang ini.

"Ini pencapaian yang sangat luar biasa bagi Bank Mandiri, terutama di masa pandemi dua tahun belakangan ini. Kondisi pandemi tidak menghalangi kami untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan digital terbaik," ujarnya.

Dalam acara yang disiarkan dari Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat dan dapat disaksikan melalui iNews TV dan live streaming di MNC Portal Indonesia, yakni Okezone, Sindonews, dan iNews.id pada Kamis (31/03/2022) ini, Bank Mandiri membawa pulang penghargaan untuk kategori Digital Innovation For Product Transformation.

Acara malam penganugerahan pemenang DIA 2022 ini, dihadiri langsung oleh Chairman Executive MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wakil Gubernur DKI Riza Patria, serta para pejabat pemerintahan dan instansi lainnya.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa aplikasi Livin' by Mandiri ini merupakan sebuah langkah nyata dari Bank Mandiri untuk menghadirkan comprehensive banking experience seakan memiliki cabang dalam genggaman, full suite financial services termasuk layanan terbaik dari Mandiri Group, serta open ecosystem atau solusi yang mengintegrasikan berbagai ekosistem digital favorit nasabah di dalam satu aplikasi.

“Kehadiran Livin’ membuat semua kebutuhan finansial nasabah dapat terpenuhi melalui satu aplikasi. "Livin' by Mandiri terintegrasi dengan ekosistem digital favorit dan bisa menemani nasabah untuk segala kebutuhan harian mereka," ungkap Budi.

Livin’ by Mandiri tersedia untuk diunduh di Apple App Store, Google Play, dan Huawei App Gallery. Pengguna yang belum memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri dapat melakukan pembukaan rekening secara online langsung dari aplikasi Livin’ by Mandiri berlogo warna emas ini. Selain itu transaksi finansial nasabah akan semakin mudah karena Livin’ by Mandiri mengintegrasikan berbagai layanan digital favorit nasabah.

Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan selamat kepada Bank Mandiri dan para penerima DIA 2022 lainnya. "Selamat kepada para penerima Digital Innovation Award 2022. Semoga penghargaan ini memberikan motivasi untuk terus tumbuh dan berkarya demi Indonesia maju," ucapnya.

Hal serupa juga disampaikan Menteri Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. "Selamat dan sukses kepada Kementerian, Lembaga, Pemda, dan Perusahaan yang berhasil mendapatkan penilaian dan award dari MNC Group, yang tentunya turut membantu mensukseskan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi," katanya.

Menteri Tjahjo menambahkan, revolusi digital bertujuan untuk memperpendek jalur birokrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan demi membangun profesionalisme aparatur pemerintah di semua bidang.

DIA 2022 merupakan ajang penghargaan sekaligus apresiasi kepada berbagai institusi, seperti halnya Bank Mandiri, yang secara konsisten melakukan berbagai inovasi serta terobosan berbasis digital, serta turut berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi digital di Indonesia.

Terdapat lima kategori pada Digital Innovation Award tahun 2022 ini, yaitu Digital Innovation For Disaster Reduction, Digital Innovation For Public Service, Digital Innovation For Sustainable Business, Digital Innovation For Product Transformation, dan Digital Innovation For Creative Industries. Mekanisme penjurian dimulai dari penjaringan peserta (1 Juli - 31 Desember 2021), penjurian (Februari 2022), dan pengumuman pemenang (31 Maret 2022).

Bagi Bank Mandiri, penghargaan Digital Innovation Award ‘DIA’ 2022 ini merupakan sebuah pencapaian besar sekaligus menjadi bukti komitmen Bank Mandiri untuk selalu menyediakan solusi perbankan digital inovatif sehingga bisa menjadi partner utama yang dapat diandalkan dalam memenuhi segala kebutuhan finansial masyarakat.

