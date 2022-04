VIRGINIA – Pengadila federal Amerika Serikat (AS) di Virginia telah menghukum seorang mantan jihadis Inggris atas keterlibatannya dengan jaringan teror Negara Islam (ISIS) atau IS yang terkenal kejam.

Pada Kamis (14/4), setelah persidangan 11 hari, dia dinyatakan bersalah atas penyanderaan mematikan dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan.

El Shafee Elsheikh, 33, dikaitkan dengan penculikan, penyiksaan dan pemenggalan kepala beberapa sandera ISIS di Suriah, termasuk wartawan dan pekerja bantuan.

Elsheikh adalah pejuang IS profil tertinggi yang diadili di AS. Para sandera menjuluki orang London kelahiran Sudan dan dua pria lainnya sebagai The Beatles, karena aksen Inggris yang dimiliki mereka.

Tindakan kelompok itu dikatakan telah mengakibatkan kematian empat sandera AS. Yakni jurnalis James Foley dan Steven Sotloff, dan pekerja bantuan Kayla Mueller dan Peter Kassig.

Mereka juga disalahkan atas kematian pekerja bantuan Inggris David Haines dan Alan Henning, dan jurnalis Jepang Haruna Yukawa dan Kenji Goto.

Beberapa korban dipenggal, dengan kematian mereka direkam dan disiarkan di media sosial. Pembunuhan itu memicu kemarahan di seluruh dunia.

Elsheikh adalah satu-satunya dari tiga militan yang diadili di AS, setelah Alexanda Kotey mengaku bersalah atas tuduhannya sendiri September lalu dan Mohammed Emwazi tewas dalam serangan pesawat tak berawak 2015 di Suriah. Aine Davis, tersangka anggota keempat, saat ini dipenjara di Turki. Empat baris di ruang sidang secara permanen disediakan untuk mantan sandera dan anggota keluarga mereka. Selama persidangan, beberapa dari mereka membela pemerintah, menggambarkan The Beatles sebagai unit kohesif yang menikmati kebrutalan. Saksi menceritakan menerima pemukulan acak, diberi nama anjing dan dipaksa untuk menyanyikan parodi dari lagu pop Eagles "Hotel California" berjudul "Hotel Osama". Keluarga juga merinci negosiasi telaten mereka dengan kelompok tersebut, dengan Marsha Mueller mengatakan kepada pengadilan bagaimana dia dan suaminya telah "memohon" untuk kehidupan putri mereka Kayla melalui email. Sementara itu, pengacara Elsheikh, mengklaim bahwa dia "seorang pejuang ISIS sederhana" yang pergi ke Suriah sendirian atas nama "Muslim yang menderita". Di luar ruang sidang, salah satu keuarga korban, Diane Foley - yang putranya James dieksekusi di depan kamera, dengan video yang didistribusikan secara luas oleh IS - mengatakan kepada BBC bahwa dia merasa "lega dan rasa syukur yang luar biasa bahwa belas kasihan dan keadilan telah menang". "Ini adalah hari besar untuk akuntabilitas," katanya. "Kami tidak akan pernah berhenti mengambil sandera tanpa pertanggungjawaban,” lanjutnya. Mike Haines, yang saudaranya David juga meninggal dalam penahanan kelompok itu, mengatakan keputusan itu menandai akhir dari "babak delapan tahun penderitaan" bagi keluarganya. "Penilaian bulat ini adalah kemenangan bagi masyarakat atas penyakit seperti terorisme dan membantu membedakan kita dari ideologi kebencian dan memecah belah yang memicu individu-individu ini," ujarnya. "Itu juga harus menjadi peringatan bagi siapa pun yang tergoda oleh kemewahan palsu ekstremisme,” ungkapnya. Ekstradisi Elsheikh ke Virginia adalah bagian dari negosiasi yang rumit antara AS dan Inggris. Sebagai bagian dari perjanjian, dia tidak akan menghadapi hukuman mati - tetapi keyakinannya atas delapan dakwaan berarti dia menghadapi hukuman maksimum seumur hidup di penjara. Dia akan dijatuhi hukuman pada Agustus mendatang tetapi juga harus muncul di pengadilan pada 29 April untuk pernyataan dampak korban yang dibacakan selama hukuman Kotey.