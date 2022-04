JAKARTA- Menteri BUMN Erick Thohir menyambangi para pekerja Pertamina di Gedung Grha Pertamina, Jakarta. Dalam kunjungannya, Erick memberikan semangat kepada para pekerja Pertamina dan menyebut Pertamina sebagai integrator atau sebagai mesin penggerak perekonomian Indonesia.

Kedatangan Erick dalam rangka 'Perwira Talks with Menteri BUMN Erick Thohir' di Gedung Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2022) disambut langsung oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Basuki Tjahaja Purnama dan Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Arie Gumilar. Hadir juga jajaran direksi dan manajemen Pertamina baik dari holding maupun subholding.

Kehadiran Erick disambut meriah oleh para Perwira (sebutan untuk pekerja Pertamina). Begitu masuk ke dalam di Ballroom Grha Pertamina banyak pekerja yang langsung mengajak Erick untuk berfoto bersama.

Dalam sambutannya, Menteri BUMN mengapresiasi kinerja yang dilakukan Pertamina untuk Indonesia. Erick bahkan mengibaratkan Pertamina sebagai integrator dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pertamina ini adalah integrator pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang tadinya hanya minyak, sekarang mari kita lihat, bahwa turunan produk Pertamina ke depan itu adalah pendukung dari pondasi negara kita. Turunan dari petrechemical apa? Bahan baku obat, pakaian dan lain-lain. Inilah yang namanya transformasi dari Pertamina kita perlukan," kata Erick.

Erick menambahkan, transformasi Pertamina diperlukan karena Pertamina akan bermain di semua lini bisnis. Erick juga optimis Pertamina sebagai integrator perekonomian Indonesia bisa menjadi perusahaan raksasa dunia.

"Cucu perusahaan Pertamina saja hebat. Coba lihat rumah sakit Pertamina saat Covid yang terdepan. Sekarang bangun rumah sakit internasional di Bali untuk kanker," kata Erick.

Sementara itu, Nicke Widyawati menyambut senang kehadiran Erick di kantor Pertamina. Terlebih Erick menyempatkan diri untuk berbincang dengan para pekerja Pertamina.

"Kita sangat merasa terhormat Pak Menteri BUMN berkenan hadir untuk melakukan komunikasi langsung dengan para perwira Pertamina. Saya mengibaratkan kedatangan pak menteri ini adalah sebagai orang tua yang datang mengunjungi anak-anaknya. Anak-anaknya banyak sekali dan kita beruntung Pak Menteri hari ini meluangkan waktu untuk hadir ketemu dengan kita," katanya.

Dia juga menyebut kehadiran Erick memberikan semangat bagi Pertamina dalam memberikn bakti untuk negeri. Dia juga menegaskan, para pekerja Pertamina siap untuk 'berlari' dalam mengoptimalkan kinerja untuk bangsa.

"Tentu ini menjadi semangat bagi kita ya untuk terus melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Push our limit, do the best. Karena saya di beberapa kesempatan mengatakan Pak Menteri ini selalu mengajak saya lari, oleh karenanya kita harus selalu siap," kata Nicke.

Dalam kegiatan ini, Erick sempat berdiskusi ringan dengan para pekerja Pertamina yang ada di perairan Arab Saudi menuju Indonesia dan pekerja yang ada di Algeria. Erick dan Nicke juga sempat berinteraksi langsung dengan komunitas pekerja Pertamina, di antaranya Pertastars (komunitas otomotif), Pertamina Runners (komunitas olahraga lari), Pertamina Basketball, Pertabike, Agent of Change, Pertamina eSport Competition 3.0, Pertamina Digital (Mita), Pertamina English Community dan Pertiwi.

Erick dan jajaran Direksi juga memberikan langsung bantuan baju lebaran untuk anak yatim lewat program Sebar Baju Lebaran (Sebaran)

(CM)

(Wid)