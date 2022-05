NEW YORK – Amerika Serikat (AS) akan merayakan Idul Fitri 2022 pada Senin (2/5). Hal ini didasarkan pada penampakan bulan dan pengumuman dari pusat komunitas Muslim, seperti Islamic Center of Passaic County.

Pusat tersebut, bersama dengan yang lain di seluruh negeri, akan mengadakan perayaan hari raya Idul Fitri pada Senin (2/5) sekaligus merayakan hari libur.

Sementara negara bagian dan kota dengan populasi Muslim yang lebih tinggi seperti New York mungkin menawarkan hari libur umum untuk acara tersebut, namun daerah lain akan tetap berjalan seperti biasa.

Bisnis dan kantor yang dijalankan Muslim mungkin tutup pada hari itu, sehingga pemilik dapat merayakan acara tersebut bersama keluarga mereka.

Jumlah Muslim di AS terus bertambah, karena perkiraan terbaru menyebutkan jumlahnya lebih dari 3 juta orang di seluruh negeri, mewakili 1,1% dari populasi AS.

Idul Fitri akan menandai akhir Ramadhan dan awal Syawal, saat umat Islam berbuka puasa dan merayakannya dengan pakaian dan hadiah baru. Masjid dan pusat komunitas melihat peningkatan kehadiran di siang hari, karena komunitas Muslim yang erat menggunakan kesempatan itu untuk bersosialisasi dan terhubung dengan kerabat dan teman. Idul Fitri juga dimulai dengan salat Idul Fitri yang dilanjutkan dengan khutbah. Puasa pun dilarang dilakukan di hari itu.