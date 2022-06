NEW YORK – Warga Amerika Serikat (AS) kerap mengira mereka berada di tempat yang aman. Padahal, hanya sedikit tempat di AS yang dijamin aman lagi.

Menurut Arsip Kekerasan Senjata, AS telah mengalami setidaknya 246 penembakan massal pada 2022 - jauh lebih banyak daripada yang terjadi sejauh ini di tahun ini. Itu merupakan jumlah penembakan massal yang sama pada 2021 hingga 5 Juni lalu.

Menurut data yang dikumpulkan oleh GVA, AS berada pada kecepatan untuk menyamai atau melampaui total tahun lalu, yang merupakan rekor terburuk.

Pada 2020, terjadi 161 penembakan massal hingga 5 Juni lalu. Sebelumnya pada 2019, jumlahnya adalah 154 penembakan massal. Lembaga nirlaba dan CNN sama-sama mendefinisikan penembakan massal sebagai penembakan yang melibatkan setidaknya empat orang ditembak, tidak termasuk penembak.

Lebih dari selusin orang tewas dan lebih dari 70 terluka dalam setidaknya 13 penembakan massal akhir pekan ini di AS. Beberapa berada di pesta kelulusan, klub malam, kawasan hiburan populer, atau mal. Pertumpahan darah terjadi saat negara itu berduka atas serentetan pembunuhan bulan lalu, termasuk pembantaian di sebuah sekolah dasar di Texas, serangan mematikan di fasilitas medis di Oklahoma, amukan rasis di supermarket di New York, dan serangan terhadap kebaktian gereja Taiwan di California.