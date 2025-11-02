Penembakan Massal Dipicu Dendam Keluarga di Yunani, 2 Tewas

ATHENA - Penembakan massal terjadi di Desa Vorizia, Pulau Kreta, Yunani, pada Sabtu (1/11/2025) pagi waktu setempat. Dua orang tewas dalam kejadian tersebut dan sejumlah orang lainnya terluka. Polisi menyebut menggambarkan peristiwa ini sebagai dendam keluarga.

Setidaknya 10 orang terluka, menurut Kantor Berita Athena sebelumnya. Polisi menyatakan, empat orang telah dilarikan ke rumah sakit, di antaranya dua pria yang perannya dalam penembakan tersebut sedang diselidiki.

Polisi menambahkan, seorang pria berusia 39 tahun dan seorang wanita berusia 56 tahun tewas dalam kekerasan senjata tersebut.

Melansir Reuters, Minggu (2/11/2025), seorang petugas polisi mengatakan, serangan itu menyusul sebuah ledakan pada Jumat malam di sebuah lokasi konstruksi tempat sebuah bom diletakkan.

Kreta memiliki sejarah dendam kekerasan antar keluarga akibat perselisihan yang didorong balas dendam, penghinaan, dan penghinaan yang dirasakan. Para pejabat tinggi kepolisian Yunani, termasuk kepala kepolisian dan kepala unit pemberantasan kejahatan terorganisir, sedang dalam perjalanan ke Kreta pada hari Sabtu, kata pejabat tersebut.

Satu regu polisi diperkirakan akan tiba dari Athena untuk berpatroli di desa tersebut.



(Erha Aprili Ramadhoni)