PRANCIS - Pariwisata meningkat di Prancis begitu juga tingkat penularan Covid-19 di negara tersebut.

Hal ini membuat para pejabat Prancis mengajak atau mengimbau masyarakat untuk kembali menggunakan masker, tapi tidak memperbarui pembatasan yang akan menjauhkan pengunjung atau memicu protes-protes.

Para warga di Paris hingga turis di French Riviera, mereka menyambut baik pendekatan pemerintah tersebut.

Sementara yang lainnya khawatir bahwa upaya pencegahan mungkin dibutuhkan.

Rawat inap terkait infeksi Covid-19 naik cepat di Prancis dalam dua pekan belakangan. Menurut data pemerintah, hampir 1.000 pasien yang mengidap Covid-19 dirawat inap per hari.

Berdasarkan perkiraan Our World in Data, infeksi juga naik di seluruh Eropa dan AS, tapi Prancis memiliki jumlah pasien yang sangat tinggi di rumah sakit.

Juru bicara pemerintah Prancis Olivia Gregoire telah mengatakan tidak ada rencana untuk memberlakukan regulasi nasional yang membatasi atau mengatur pertemuan dalam ruangan dan aktivitas lainnya.