JAKARTA- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) memanfaatkan momentum keceriaan HUT Ke-76 BNI untuk terus mendorong peningkatan kinerja pelaku UMKM.

BNI menampilkan produk UMKM terpilih pada Bazaar Spesial HUT BNI dengan Tema “Jelajah UMKM Nusantara atau JUARA”. Pameran produk UMKM ini dilaksanakan di Lobby Grha BNI mulai 5 Juli hingga 8 Juli 2022.

Corporate Secretary BNI Mucharom menyampaikan Indonesia telah memasuki era NEXT NORMAL, dimana pemerintah mulai menggerakkan sektor-sektor ekonomi terutama industri kreatif melalui UMKM yang berjuang sejak pandemi.

“Melalui kesempatan HUT Ke-76 BNI yang berbahagia ini, kami ingin menekankan kembali semangat Go Produktif, Go Global, dan Go Digital-nya BNI dalam upaya bersama untuk mendorong UMKM naik kelas dengan memanfaatkan solusi digital serta kesempatan ekspor ke luar negeri,” katanya.

Mucharom melanjutkan dalam upaya mendukung gerakan nasional #BanggaBuatanIndonesia, BNI mengenalkan 7 Kategori Produk UMKM BNI untuk lebih di kenal oleh masyarakat yaitu Kayu, Anyaman, Keramik, Kulit, Fesyen Ready To Wear, Wastra, Kosmetik.

BNI juga mengenalkan 6 Kopi Cita Rasa Nusantara dari Rumah BUMN Bantaeng, RB Belu, RB Wonogiri, RB Padang, RB Tulung Agung & RB Sumba Barat Daya dan 60 produk Snack Nusantara.

“Mucharom mengatakan di Bazaar Special ini BNI juga akan memberikan penawaran menarik bagi pengunjung yang menggunakan KARTU BNI baik Debit atau Kredit. Tentunya QRIS BNI pun akan menjadi salah satu tools pembayaran paling mudah bagi pengunjung,” katanya

Merchandise G20 Indonesia

Founder Faber Instrument Indonesia Helmi Suana mengapresiasi BNI yang selalu menunjukkan keberpihakannya terhadap UMKM dalam setiap program-program kerjanya.

Menurutnya, BNI memiliki semangat yang tinggi dalam mendorong UMKM untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan kualitas usaha untuk mencapai kinerja paling maksimal.

Bahkan, Faber Instrument baru terdaftar menjadi debitur satu tahun dan sudah mulai mendapat kesempatan untuk memamerkan produknya di berbagai festival UMKM baik lokal maupun internasional.

“Kami baru bergabung dengan BNI. Namun kami sangat bersyukur karena BNI memberi kesempatan kepada kami untuk banyak mengikuti program pengembangan pasar khususnya dengan mengikuti berbagai festival, termasuk di Turki," katanya.

Helmi menuturkan Faber Instrument cukup beruntung karena produk-produk radio vintage radio saat ini lolos kurasi Official Merchandise G20 Indonesia.

"Kami tentunya bersyukur. Tentunya ini akan menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kreasi produk-produk kami demi menjadi kebanggan negeri," tuturnya.

